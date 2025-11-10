  1. Inicio
Pareja es asesinada en Olanchito, Yoro, tras bajarse de un taxi

Vecinos alertaron a las autoridades del crimen y detallaron que la pareja estaba casada y fue ultimada por desconocidos cuando se bajaban de un taxi

  • 10 de noviembre de 2025 a las 20:33
Apenas se bajaron de un taxi, la pareja fue ultimada a balazos por sujetos desconocidos que los interceptaron.

Foto: El Heraldo

Olanchito, Yoro.- Una pareja fue ultimada a disparos en la colonia Mejía en Olanchito, Yoro, la noche de este lunes 10 de noviembre.

Las víctimas preliminarmente se conoce que responderían al nombre de Ana y Alex, y uno de ellos era empleado en un mercado de la ciudad, según relataron sus conocidos.

Otros vecinos lamentaron el hecho violento al señalar que el hombre era conocido como "El Chele" y la fémina era su esposa.

Tras el brutal ataque armado, los cuerpos quedaron uno cerca del otro, a escasos pasos de una residencia.

Hasta el momento el móvil, así como la identidad de los sospechosos es desconocida, pero las autoridades ya se encuentran en la zona recabando información que permita dar con su paradero.

