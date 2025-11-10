Yeiker Sosa, un exconvicto con historial feminicida en la Aldea Suyapa: esto se sabe de él

Aunque lo poco que se logró conocer de este hombre fue a través de su familia y vecinos, su historial sigue siendo el mismo: feminicidios. Años anteriores habría matado a su pareja de ese entonces y ahora, habría cometido el mismo delito, siendo Claudia Aceituno la nueva víctima.
Actualmente, Yeiker era pareja de Claudia Inés Aceituno Cáceres, una madre de tres pequeñas. Vivía con ella en el sector 1 de la Aldea Suyapa, en la capital. Tenía 38 años de edad.
A través de las declaraciones de su familia se conoció que su relación era conflictiva, y que en el último problema que tuvieron, Yeiker recibió un golpe de Claudia; desde entonces no se supo más de ella.
La información que surgió fue que Yeiker Sosa estuvo detenido por el delito de feminicidio, tras presuntamente asesinar a su anterior pareja. Estuvo en prisión al menos 24 años, de una condena de 30, según el padre de la víctima.
De hecho, el padre de la víctima dijo que Claudia lo conoció estando en la cárcel y le ayudó a pagar la fianza para salir antes de tiempo de prisión. Lamentablemente, Claudia no se imaginó que esa decisión sería un grave error que luego pagó con su vida, pues tras pocos meses de libertad, Yeiker convirtió a Claudia en su segunda víctima.
Vecinos mencionaron que Yeiker, mejor conocido como "El Tatuado", llevaba solo pocos meses libre y que, a pesar de la desaparición repentina de Claudia, nunca sospecharon que él le habría quitado la vida.
“Ahora viene a asesinar a la otra, la hija mía”, relató el padre, Víctor Manuel Aceituno, quien tristemente lamentó que este mismo hombre que la mató fingió buscarla junto a ellos en hospitales, estaciones policiales y hasta en la morgue, sabiendo que su cuerpo estaba oculto en la casa.
La tarde del domingo, el cuerpo de Claudia fue encontrado por su hermano en su propia vivienda, tras tres meses de búsqueda. Su cadáver estaba enterrado en una de las habitaciones, la cual estaba bajo llave. Su cuerpo fue envuelto en bolsas y sábanas y estaba cubierto por una lámina
"Mi mamá puso la denuncia, pero la Policía dijo que no podía hacer nada porque no teníamos pruebas contundentes. Ahora ya es tarde”, lamentó un familiar.
Vecinos indicaron que el presunto asesino utilizaba cal y detergente para evitar que se percibieran olores del cuerpo, con el fin de impedir que alguien descubriera el crimen.
Cuando las autoridades se encontraban en la escena, el supuesto autor del crimen llegó a la vivienda acompañado de una mujer, quien no fue identificada. En ese instante fue capturado.
Según lo mencionado ayer -domingo- durante la transmisión en el canal HCH, "El Tatuado" supuestamente “venía en un Uber” y “acompañado de una mujer”, misma versión que fue dicha por uno de los vecinos en el lugar de los hechos.