Yeiker Sosa, un exconvicto con historial feminicida en la Aldea Suyapa: esto se sabe de él

De hecho, el padre de la víctima dijo que Claudia lo conoció estando en la cárcel y le ayudó a pagar la fianza para salir antes de tiempo de prisión. Lamentablemente, Claudia no se imaginó que esa decisión sería un grave error que luego pagó con su vida, pues tras pocos meses de libertad, Yeiker convirtió a Claudia en su segunda víctima.