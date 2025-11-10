Lujosa vida de Óscar Botto, alias "El Pollo", presunto objetivo de masacre en Yoro

Óscar Botto, alias "El Pollo", fue asesinado esta mañana junto a otras tres personas que serían sus guardaespaldas. Se conoció que el objetivo del ataque era únicamente él, debido a supuestos vínculos con la distribución de drogas. Esto es lo que se sabe sobre el caso.
Cuatro hombres fueron asesinados a disparos la mañana de este lunes -10 de noviembre- mientras se encontraban dentro de un gimnasio en la colonia El Progreso, municipio de Morazán, departamento de Yoro.
Según relataron testigos, el ataque ocurrió alrededor de las 7:40 de la mañana, cuando un grupo de individuos vestidos como militares, con chalecos antibalas y armas de grueso calibre, ingresaron al gimnasio.
Los atacantes, según las versiones, apartaron a las demás personas que se encontraban en el lugar antes de abrir fuego contra los cuatro hombres.
Los cuerpos de las víctimas estaban entre las máquinas de ejercicio, quienes fueron identificados como Óscar Roberto Melara, alias “El Pollo”, Néstor Lenin Lara, Carlos Noé Lezama y José Antonio Quijada.
De manera preliminar se conoció que alias “El Pollo” era el objetivo del ataque, tras presuntamente estar vinculado con la distribución de drogas.
En fotos de sus redes sociales —con cuentas y perfiles restringidos—, el usuario solía mostrar una vida llena de viajes, anillos, relojes, cadenas y celulares de último modelo.
Por lo anterior, la primera hipótesis que se maneja del crimen es que podría estar vinculada con disputas por territorios dedicados a la venta de estupefacientes.
El subcomisario Edgar Barahona informó que se implementó un cierre total en la ciudad con el fin de dar con los responsables de la masacre. “Vamos a solicitar apoyo de cámaras de vigilancia para identificar a los hechores y los vehículos en que se transportaban”, detalló el oficial.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) fueron asignados al caso para iniciar las pesquisas correspondientes y recolectar evidencia que permita esclarecer el múltiple asesinato.
Al lugar también se desplazaron miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento legal de los cuerpos de las víctimas.
Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer los móviles y dar con los responsables del crimen.