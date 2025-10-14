Padre de niño muerto en accidente en SPS tenía orden de captura por delitos sexuales

De acuerdo con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), inicialmente García fue arrestado por el delito de homicidio imprudente, al presumirse su responsabilidad en la maniobra que provocó el accidente.

San Pedro Sula, Honduras.- El dolor por la muerte del pequeño J airo Isaac García , de 11 años, estuvo marcado por un nuevo giro en el caso: su padre, Héctor Eduardo García, fue detenido tras descubrirse que tenía una orden de captura pendiente por graves delitos.

Sin embargo, al revisar la base de datos policial, se constató que tenía una orden judicial vigente desde 2013 por violación y actos de lujuria agravados en perjuicio de su hija menor de edad.

La detención se llevó a cabo en la Primera Estación Policial de San Pedro Sula, luego de que se recibiera la autorización del juzgado competente. Aunque el proceso por el accidente de tránsito era de carácter culposo, lo que podría haber permitido su liberación, la orden pendiente por delitos sexuales impidió que recuperara su libertad.

El accidente ocurrió la mañana del lunes frente al sector Las Anonas, en el segundo anillo de circunvalación de San Pedro Sula, cuando el menor viajaba con su padre en motocicleta y fueron impactados por una rastra con registros del gobierno de El Salvador.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El niño murió en el lugar, mientras que su padre resultó con heridas leves.

El conductor de la rastra, de nacionalidad salvadoreña, se entregó a las autoridades y fue identificado horas después del suceso.