Jefferson Serrano, pequeño que murió tras colisión en Omoa; su hermano gemelo está herido

El pequeño Jefferson Serrano, de tan solo 8 años, murió luego de ser impactado por una camioneta mientras regresaba de la escuela junto a sus compañeros en una mototaxi

  • 14 de octubre de 2025 a las 06:15
La tarde del lunes -13 de octubre-, siete menores resultaron heridos luego de que la mototaxi en la que se trasladaban fuera impactada por un vehículo tipo camioneta, provocando que quedaran atrapados en su interior. Dos de ellos perdieron la vida debido al fuerte impacto. Aquí los detalles.

 Foto: Redes sociales
Ayer, alrededor del mediodía, los escolares se dirigían a sus casas tras salir de su centro educativo en una mototaxi, en la aldea San Marcos, municipio de Omoa, Cortés.

 Foto: Redes sociales
Versiones indican que un vehículo tipo camioneta intentó rebasar a la mototaxi, provocando una colisión entre ambos. El impacto dejó a varios menores y al conductor atrapados dentro de la unidad, mientras que otros salieron expulsados por la fuerza del golpe.

 Foto: Redes sociales
Vecinos de la zona se movilizaron rápidamente para sacar a los menores de la unidad y evaluar la gravedad de sus heridas. Algunos de ellos fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas por su situación crítica.

 Foto: Redes sociales
La conductora y uno de los hombres huyeron del lugar, mientras que el tercer acompañante fue requerido para efectos de investigación. Los tres resultaron ilesos.

 Foto: Redes sociales
Lamentablemente, el pequeño Jefferson murió en el lugar del accidente, pese a los esfuerzos por salvarle la vida. En tanto, sus compañeros, su hermano gemelo y sus primos lograron ser trasladados al hospital.

 Foto: Redes sociales
Horas después, su prima Daira Siloé López Serrano (de 9 años), murió a eso de las 5:30 pm en el hospital Mario Rivas, a donde fue trasladada con fuertes golpes, al no soportar cuatro paros cardiacos, informaron médicos que la atendieron.

 Foto: Redes sociales
Entre los heridos se encuentran Karla Camila Martínez Serrano, de 9 años, estudiante de quinto grado; Eylin Serrano, alumna de tercer grado; Dilcia Denise López, de 12 años, también de quinto grado; Iker Martínez Redondo, de 7 años, estudiante de primer grado, y Christopher Osiel Banegas Contreras.

 Foto: Redes sociales
También se encuentra hospitalizado Jefferson Noah Serrano Mejía, hermano gemelo de Sebastián.

 Foto: Redes sociales
Don Isidro Serrano, abuelo de tres de los menores, habló con Opsa y aseguró que "uno no se lo espera, pero como dicen, cada día hay que pedirle a Dios, por uno y las demás familias".

 Foto: Yoseph Amaya | El Heraldo
La familia Serrano se encuentra sumamente afectada, porque aseguran que el pequeño Sebastián era muy amoroso, que siempre iba a visitarlos a todos y les mostraban su cariño.

 Foto: Yoseph Amaya | El Heraldo
“Hoy nuestros corazones están de luto por el fallecimiento de nuestro querido amigo Sebas. Siempre te recordaremos con amor. Dios dé fortaleza a su alma y a sus amigos", dice la nota de duelo compartida por sus conocidos.

 Foto: Redes sociales
