Jefferson Serrano, pequeño que murió tras colisión en Omoa; su hermano gemelo está herido

La tarde del lunes -13 de octubre-, siete menores resultaron heridos luego de que la mototaxi en la que se trasladaban fuera impactada por un vehículo tipo camioneta, provocando que quedaran atrapados en su interior. Dos de ellos perdieron la vida debido al fuerte impacto. Aquí los detalles.
Ayer, alrededor del mediodía, los escolares se dirigían a sus casas tras salir de su centro educativo en una mototaxi, en la aldea San Marcos, municipio de Omoa, Cortés.
Versiones indican que un vehículo tipo camioneta intentó rebasar a la mototaxi, provocando una colisión entre ambos. El impacto dejó a varios menores y al conductor atrapados dentro de la unidad, mientras que otros salieron expulsados por la fuerza del golpe.
Vecinos de la zona se movilizaron rápidamente para sacar a los menores de la unidad y evaluar la gravedad de sus heridas. Algunos de ellos fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas por su situación crítica.
La conductora y uno de los hombres huyeron del lugar, mientras que el tercer acompañante fue requerido para efectos de investigación. Los tres resultaron ilesos.
Lamentablemente, el pequeño Jefferson murió en el lugar del accidente, pese a los esfuerzos por salvarle la vida. En tanto, sus compañeros, su hermano gemelo y sus primos lograron ser trasladados al hospital.
Horas después, su prima Daira Siloé López Serrano (de 9 años), murió a eso de las 5:30 pm en el hospital Mario Rivas, a donde fue trasladada con fuertes golpes, al no soportar cuatro paros cardiacos, informaron médicos que la atendieron.
Entre los heridos se encuentran Karla Camila Martínez Serrano, de 9 años, estudiante de quinto grado; Eylin Serrano, alumna de tercer grado; Dilcia Denise López, de 12 años, también de quinto grado; Iker Martínez Redondo, de 7 años, estudiante de primer grado, y Christopher Osiel Banegas Contreras.
También se encuentra hospitalizado Jefferson Noah Serrano Mejía, hermano gemelo de Sebastián.
Don Isidro Serrano, abuelo de tres de los menores, habló con Opsa y aseguró que "uno no se lo espera, pero como dicen, cada día hay que pedirle a Dios, por uno y las demás familias".
La familia Serrano se encuentra sumamente afectada, porque aseguran que el pequeño Sebastián era muy amoroso, que siempre iba a visitarlos a todos y les mostraban su cariño.
“Hoy nuestros corazones están de luto por el fallecimiento de nuestro querido amigo Sebas. Siempre te recordaremos con amor. Dios dé fortaleza a su alma y a sus amigos", dice la nota de duelo compartida por sus conocidos.