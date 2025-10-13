Ahogados, atropellados y en accidentes: Siete niños mueren en Honduras en cuatro días

Un fin de semana marcado por la tragedia enlutó a varias familias hondureñas: siete menores de edad fallecieron en diferentes hechos ocurridos entre el viernes 10 y el lunes 13 de octubre de 2025, incluyendo ahogamientos, accidentes viales y atropellamientos.
Las víctimas fueron identificadas como Dylan Andrés Carías Fúnez (8), Josué Isaí Herrera Fúnez (12), Keener Eliud Gómez Vásquez (13), Nery Jair Sierra (10), Sebastián Serrano (8), Dayra Siloé Serrano y Jairo Isaac García Vásquez (11).
El viernes 10 de octubre, Dylan Andrés Fúnez y Josué Isaí Fúnez, dos primos de 8 y 12 años, respectivamente, murieron al ser arrastrados por una quebrada en la colonia Cantarero López, en Comayagüela.
Los menores jugaban en la zona cuando fueron sorprendidos por la fuerte corriente provocada por las lluvias.
La mañana de este lunes 13 de octubre, Nery Jair Sierra, de 10 años, fue hallado sin vida en Masaguara, Jesús de Otoro, Intibucá.
El menor fue arrastrado por una corriente el fin de semana y su cuerpo fue recuperado por equipos de búsqueda y rescate.
En la comunidad de Malsincales, Cololaca, Lempira, Keener Eliud Gómez Vásquez, de 13 años, perdió la vida tras ser arrastrado por el río Gualmite mientras intentaba cruzarlo montado a caballo. El cuerpo fue encontrado horas después del hecho.
La tarde de este lunes también se registró un accidente de tránsito en San Marcos, Omoa, departamento de Cortés, dejando al menos cinco menores heridos y dos fallecidos: Sebastián Serrano, de 8 años, y Dayra Siloé Serrano.
Los pequeños regresaban de su escuela en una mototaxi cuando fueron impactados por una camioneta en la carretera CA-13. Vecinos auxiliaron a las víctimas mientras llegaban cuerpos de socorro.
En otro hecho lamentable, Jairo Isaac García Vásquez, de 11 años, murió tras ser embestido por un camión oficial del Gobierno de El Salvador en el segundo anillo periférico de San Pedro Sula, Cortés.
El menor viajaba en motocicleta con su padre cuando el conductor del camión invadió el carril contrario y los arrastró varios metros. El hombre sobrevivió al accidente, pero su hijo falleció en el lugar.
La muerte de estos siete menores en apenas cuatro días ha generado consternación y preocupación entre la población hondureña.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte mantiene abiertas investigaciones sobre los accidentes de tránsito que cobraron la vida de los menores en San Pedro Sula y Omoa.