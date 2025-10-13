  1. Inicio
Ahogados, atropellados y en accidentes: Siete niños mueren en Honduras en cuatro días

Un total de siete menores de edad murieron en Honduras entre el 10 y el 13 de octubre de 2025 en distintos hechos trágicos: cuatro por ahogamiento, dos en un accidente de tránsito en Omoa y uno atropellado

  • 13 de octubre de 2025 a las 16:40
Un fin de semana marcado por la tragedia enlutó a varias familias hondureñas: siete menores de edad fallecieron en diferentes hechos ocurridos entre el viernes 10 y el lunes 13 de octubre de 2025, incluyendo ahogamientos, accidentes viales y atropellamientos.

 Foto: Redes sociales
Las víctimas fueron identificadas como Dylan Andrés Carías Fúnez (8), Josué Isaí Herrera Fúnez (12), Keener Eliud Gómez Vásquez (13), Nery Jair Sierra (10), Sebastián Serrano (8), Dayra Siloé Serrano y Jairo Isaac García Vásquez (11).

 Foto: EL HERALDO
El viernes 10 de octubre, Dylan Andrés Fúnez y Josué Isaí Fúnez, dos primos de 8 y 12 años, respectivamente, murieron al ser arrastrados por una quebrada en la colonia Cantarero López, en Comayagüela.

 Foto: Redes sociales
Los menores jugaban en la zona cuando fueron sorprendidos por la fuerte corriente provocada por las lluvias.

 Foto: Redes sociales
La mañana de este lunes 13 de octubre, Nery Jair Sierra, de 10 años, fue hallado sin vida en Masaguara, Jesús de Otoro, Intibucá.

Foto: Redes sociales
El menor fue arrastrado por una corriente el fin de semana y su cuerpo fue recuperado por equipos de búsqueda y rescate.

 Foto: Redes sociales
En la comunidad de Malsincales, Cololaca, Lempira, Keener Eliud Gómez Vásquez, de 13 años, perdió la vida tras ser arrastrado por el río Gualmite mientras intentaba cruzarlo montado a caballo. El cuerpo fue encontrado horas después del hecho.

 Foto: Redes sociales
La tarde de este lunes también se registró un accidente de tránsito en San Marcos, Omoa, departamento de Cortés, dejando al menos cinco menores heridos y dos fallecidos: Sebastián Serrano, de 8 años, y Dayra Siloé Serrano.

 Foto: Redes sociales
Los pequeños regresaban de su escuela en una mototaxi cuando fueron impactados por una camioneta en la carretera CA-13. Vecinos auxiliaron a las víctimas mientras llegaban cuerpos de socorro.

 Foto: Redes sociales
En otro hecho lamentable, Jairo Isaac García Vásquez, de 11 años, murió tras ser embestido por un camión oficial del Gobierno de El Salvador en el segundo anillo periférico de San Pedro Sula, Cortés.

Foto: Redes sociales
El menor viajaba en motocicleta con su padre cuando el conductor del camión invadió el carril contrario y los arrastró varios metros. El hombre sobrevivió al accidente, pero su hijo falleció en el lugar.

 Foto: Redes sociales
La muerte de estos siete menores en apenas cuatro días ha generado consternación y preocupación entre la población hondureña.

Foto: Redes sociales
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte mantiene abiertas investigaciones sobre los accidentes de tránsito que cobraron la vida de los menores en San Pedro Sula y Omoa.

 Foto: Redes sociales
