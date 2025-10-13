Su madre estaba con su hermano en el hospital: Jairo García, menor atropellado por rastra en SPS

Un hecho lamentable enlutó a la familia García, luego de que el menor Jairo Isaac García Vásquez, de 11 años, muriera atropellado por una rastra en el Segundo Anillo Periférico de San Pedro Sula, zona norte de Honduras. Esto dijo su padre tras el incidente:
Cuando regresaba en motocicleta del turno de guardia con su padre, quien se trabaja en una empresa de vigilancia, el menor cayó de la moto tras ser embestido por la rastra junto con su progenitor.
Versiones brindadas por su padre, Héctor Eduardo García, indican que ambos quedaron entre las llantas del vehículo. Héctor, en un intento por salvarse, se colocó en un espacio reducido para no ser arrollado, pero el menor ya había sido aplastado.
“Yo venía en mi moto, hice el alto porque taparon el retorno. En eso vino el rastrero y me arrastró. Mi hijo se soltó y no logré salvarlo. Yo pasé por el medio de los ejes, pero él no lo logró”, narró entre lágrimas.
Hace 12 dias atrás, el hermano de Jairo García había sufrido un accidente en una zona cercana, por lo que su madre se encontraba con él en el hospital. Su padre, para no dejar solo a Jairo en casa, decidió llevarlo con él a su turno de vigilancia.
"Yo venía saliendo de mi turno de trabajo. No pude dejarlo solo porque su madre está cuidando a mi otro hijo en el hospital", contó entre lágrimas el padre del menor.
El cuerpo de Jairo García, quien era estudiante de quinto grado, quedó bajo las llantas de apoyo del camión, propiedad del Gobierno de El Salvador.
Aunque inicialmente se informó que el conductor había huido de la escena, momentos después se presentó de manera voluntaria ante los agentes que permanecían en el lugar, donde fue retenido mientras se esclarecen los hechos.
Amigos y familiares llegaron a la escena y dijeron que el niño residía en la colonia Brisas del Campo junto a sus padres. Su cuerpo fue trasladado por personal forense.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades y confirmar si el vehículo contaba con permisos oficiales para circular en territorio hondureño.