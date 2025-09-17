Padrastro de Elvis Eliú clama en su búsqueda: "Salga, hijo, salga. Nadie le va a pegar"

San Pedro Sula, Honduras.- Wilmer Gutiérrez, padrastro de Elvis Eliú Bautista, rompió el silencio y compartió entre lágrimas el dolor que embarga a la familia tras la desaparición del menor, arrastrado por una corriente en San Pedro Sula.

El hombre confesó que durante la búsqueda sintió la necesidad de pedirle perdón a su hijastro. "Yo le pedí perdón a él. Si algún día yo le fallé, fue por corregirlo, nunca por hacerle daño", relató conmovido en Hoy Mismo.

Gutiérrez explicó que decidió participar en los rituales que familiares y vecinos realizaron a la orilla del río como un acto simbólico para invocar la aparición del niño. Entre esos gestos, lanzó su camisa al agua. "Fue en señal de amor, para que él saliera y supiera que nadie lo va a castigar", dijo.

El padrastro destacó que la relación con Elvis siempre estuvo marcada por la disciplina, pero también por el afecto. "Yo lo corregí dos o tres veces, pero lo hice por su bien. Mis hijos me obedecen cuando les hablo, y con él intenté lo mismo", comentó.