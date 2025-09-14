Un policía y un niño desaparecen tras ser arrastrados por fuerte corriente en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- La tarde de este domingo se registró una situación de emergencia en la residencial Los Arcos de San Pedro Sula, departamento de Cortés, zona norte de Honduras, donde un oficial de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y un niño desaparecieron al ser arrastrados por la corriente de un riachuelo.

De acuerdo con la información preliminar, el agente, identificado como Kevin Pérez, ingresó a la corriente para auxiliar a tres menores que estaban en riesgo por el aumento repentino del caudal.

Su intervención permitió que dos de los pequeños fueran puestos a salvo, pero un tercer menor y el oficial no lograron salir, siendo arrastrados por la fuerza del agua.