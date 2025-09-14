  1. Inicio
Un policía y un niño desaparecen tras ser arrastrados por fuerte corriente en San Pedro Sula

Un oficial de la DNVT y un niño permanecen desaparecidos en San Pedro Sula tras ser arrastrados por la crecida de un riachuelo en medio de un intento de rescate

  • 14 de septiembre de 2025 a las 16:20
Instante en que uno de los menores desaparecidos es rescatado y recibe atención luego de ser arrastrado por la fuerte corriente en San Pedro Sula.

 Foto: cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- La tarde de este domingo se registró una situación de emergencia en la residencial Los Arcos de San Pedro Sula, departamento de Cortés, zona norte de Honduras, donde un oficial de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y un niño desaparecieron al ser arrastrados por la corriente de un riachuelo.

De acuerdo con la información preliminar, el agente, identificado como Kevin Pérez, ingresó a la corriente para auxiliar a tres menores que estaban en riesgo por el aumento repentino del caudal.

Su intervención permitió que dos de los pequeños fueran puestos a salvo, pero un tercer menor y el oficial no lograron salir, siendo arrastrados por la fuerza del agua.

Hasta ahora no se han dado a conocer datos sobre la identidad del infante desaparecido. Equipos de socorro se desplegaron en la zona para continuar con las labores de rastreo.

Autoridades policiales solicitaron a la ciudadanía reportar cualquier información útil al sistema de emergencias 911, con el fin de facilitar las acciones de rescate.

