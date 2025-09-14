Asesinó a su abuela con ayuda de su novia: así capturaron a pareja en Trujillo

Los detenidos fueron identificados como un hombre de 22 años, originario de Trujillo y residente en el barrio Jericó, y una mujer de 19 años, originaria de La Ceiba, Atlántida, quien también residía en el mismo barrio.
Ambos están siendo señalados por los delitos de homicidio y homicidio en su grado de ejecución de tentativa, luego de que presuntamente mataran a la abuela del joven.
En la foto figura la pareja del joven, mientras que la víctima fue identificada como Fidelina Ramírez Palma, abuela de la otra persona detenida.
Según las investigaciones preliminares, el hecho ocurrió en la aldea Silín, municipio de Trujillo, cuando la víctima se encontraba en su vivienda junto a su nieto y otros parientes.
¿Cómo sucedieron los hechos? Según el informe preliminar, la víctima fue atacada con arma blanca dentro de su vivienda, en un arranque de cólera el joven también dejó a varios familiares heridos cuando intentaron detener la agresión.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) aseguró que el joven de 22 años habría atacado a su abuela provocándole múltiples heridas que le causaron la muerte.
De acuerdo con testigos, la joven de 19 años, pareja sentimental del atacante, habría colaborado en el crimen al facilitar que el ataque continuara sin que la víctima pudiera defenderse.
Al escuchar los gritos desesperados, otros familiares intentaron intervenir para salvar la vida de la señora Fidelina. Sin embargo, durante el forcejeo, resultaron lesionados.
La Unidad Metropolitana de Investigación Criminal número 19 (UMIC-19) montó un operativo en la zona y, tras un intento de fuga, logró dar captura a los sospechosos en las cercanías una gasolinera en Trujillo, Colón.
Ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones policiales correspondientes, donde enfrentarán un proceso judicial por su presunta responsabilidad en este hecho violento que terminó con la vida de una abuela y dejó a varios familiares heridos.