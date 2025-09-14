  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Asesinó a su abuela con ayuda de su novia: así capturaron a pareja en Trujillo

Supuestamente, el joven de 22 años, junto a su pareja, habría atacado a su abuela, provocándole múltiples heridas que le causaron la muerte, además de lesionar a otros familiares

  • 14 de septiembre de 2025 a las 13:04
Asesinó a su abuela con ayuda de su novia: así capturaron a pareja en Trujillo
1 de 10

Los detenidos fueron identificados como un hombre de 22 años, originario de Trujillo y residente en el barrio Jericó, y una mujer de 19 años, originaria de La Ceiba, Atlántida, quien también residía en el mismo barrio.

 Foto: Cortesía
Asesinó a su abuela con ayuda de su novia: así capturaron a pareja en Trujillo
2 de 10

Ambos están siendo señalados por los delitos de homicidio y homicidio en su grado de ejecución de tentativa, luego de que presuntamente mataran a la abuela del joven.

Foto: Cortesía
Asesinó a su abuela con ayuda de su novia: así capturaron a pareja en Trujillo
3 de 10

En la foto figura la pareja del joven, mientras que la víctima fue identificada como Fidelina Ramírez Palma, abuela de la otra persona detenida.

 Foto: Cortesía
Asesinó a su abuela con ayuda de su novia: así capturaron a pareja en Trujillo
4 de 10

Según las investigaciones preliminares, el hecho ocurrió en la aldea Silín, municipio de Trujillo, cuando la víctima se encontraba en su vivienda junto a su nieto y otros parientes.

 Foto: Cortesía
Asesinó a su abuela con ayuda de su novia: así capturaron a pareja en Trujillo
5 de 10

¿Cómo sucedieron los hechos? Según el informe preliminar, la víctima fue atacada con arma blanca dentro de su vivienda, en un arranque de cólera el joven también dejó a varios familiares heridos cuando intentaron detener la agresión.

 Foto: Cortesía
Asesinó a su abuela con ayuda de su novia: así capturaron a pareja en Trujillo
6 de 10

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) aseguró que el joven de 22 años habría atacado a su abuela provocándole múltiples heridas que le causaron la muerte.

 Foto: Cortesía
Asesinó a su abuela con ayuda de su novia: así capturaron a pareja en Trujillo
7 de 10

De acuerdo con testigos, la joven de 19 años, pareja sentimental del atacante, habría colaborado en el crimen al facilitar que el ataque continuara sin que la víctima pudiera defenderse.

 Foto: Cortesía
Asesinó a su abuela con ayuda de su novia: así capturaron a pareja en Trujillo
8 de 10

Al escuchar los gritos desesperados, otros familiares intentaron intervenir para salvar la vida de la señora Fidelina. Sin embargo, durante el forcejeo, resultaron lesionados.

 Foto: Cortesía
Asesinó a su abuela con ayuda de su novia: así capturaron a pareja en Trujillo
9 de 10

La Unidad Metropolitana de Investigación Criminal número 19 (UMIC-19) montó un operativo en la zona y, tras un intento de fuga, logró dar captura a los sospechosos en las cercanías una gasolinera en Trujillo, Colón.

 Foto: Cortesía
Asesinó a su abuela con ayuda de su novia: así capturaron a pareja en Trujillo
10 de 10

Ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones policiales correspondientes, donde enfrentarán un proceso judicial por su presunta responsabilidad en este hecho violento que terminó con la vida de una abuela y dejó a varios familiares heridos.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos