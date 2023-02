“Nosotras estábamos dormidas y cuando oí los disparos los sentí en el oído y yo le dije: ‘¡Hija, tu hermano!’ y ella me dijo: ‘No, mamá’ -a manera de tranquilizarla- pero lo llamó (por teléfono) y no le contestó”, contó la madre, sin dejar de llorar.

Esa versión también fue confirmada por Sandra, quien veía con dolor a una reportera cuando le dijo: “Esas personas se llevaron la mitad de mi vida, nos dejaron huérfanas a mi hija y a mí porque mi hijo era mi ayuda idónea”.

“No me van a devolver a mi niño, me lo mataron cruelmente por robarle el carro, se hubieran llevado el carro pero no me le hubieran quitado la vida al muchacho”, prosiguió.