Los últimos minutos de Carlos Gerardo Barahona, el productor de TV asesinado en la Kennedy

Son muchos los mensajes de dolor tras la noticia de su muerte, pero uno de los que más destaca es de su amigo Rodolfo Molina, quien relató esos últimos minutos de Carlos antes de ser asesinado.

“Nadie me preparó para un momento así. Ayer jugábamos al fútbol: un par de pases errados y una que otra pared que ya no salía como antes. La charla posterior, que no podía faltar, discutiendo cómo iban a salir los tres clásicos ante el Barcelona. Esa era nuestra agenda, ese era el tema a discutir por los próximos tres meses. Pero ¿y ahora? ¿Quién anunciará los goles primero porque tenía el internet más rápido? ¿Acaso volveremos a jugar en el horario de las 8:00 de la noche porque ya no estarás vos para decirnos que solo podes después de la 9:00 a causa del horario de tu trabajo? Eras la pieza fundamental de los NLH, el comodín; y lo seguirás siendo, porque nadie podrá reemplazarte”, comenzó el doloroso mensaje del joven en su cuenta de Facebook.

“Te voy (vamos) a extrañar un montón, Gerardo, porque siempre tenías el comentario apropiado para alegrar a cualquiera, ya fuera en serio o de broma. Estabas. Y odio tener que hablarte en pasado, pero pediré a Dios muchas fuerzas para acostumbrarme a tu ausencia.”, finalizó.