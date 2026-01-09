Con "odio y ensañamiento", pareja de policías mataron y quemaron a su compañera Linda Cáceres

Tras un año del crimen, el Ministerio Público logró la captura de dos inspectores de la Policía Nacional —quienes son pareja— acusados de asesinar y calcinar a su compañera, la agente Linda Waleska Cáceres Suazo. ¿Qué se sabe del caso?
Juan Daniel Fonseca Becerra y su esposa, la también inspectora María Vicenta Molina Escobar fueron detenidos por las autoridades policiales. Ambos enfrentan cargos por femicidio agravado, asesinato y asociación para delinquir.
La operación de captura se realizó en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), tras presentarse el requerimiento fiscal que vincula directamente a la pareja con el crimen ocurrido en diciembre de 2024 de su compañera Linda Cáceres.
De acuerdo con el informe oficial, el cuerpo calcinado de Linda Cáceres fue hallado el pasado 22 de diciembre en la carretera CA-5, a la altura de la aldea de Támara, en el Valle de Amarateca.
Las investigaciones señalan que la agente Cáceres Suazo salió de su casa en Comayagua a la 1:00 a.m. del día de los hechos para encontrarse con sus compañeros en el punto referido.
Al llegar al sitio del encuentro, aproximadamente a las 2:50 a.m., la víctima fue emboscada por la pareja y otros acompañantes, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Tras el ataque armado, los sospechosos procedieron a prenderle fuego al cuerpo de la joven y al vehículo en el que se transportaba.
Los fiscales calificaron el crimen como una muestra de odio y ensañamiento. En la escena del crimen, las autoridades recolectaron varios casquillos percutidos, lo que confirmó la tesis de que el asesinato ocurrió antes de que el vehículo fuera incendiado.
Asimismo, durante las inspecciones iniciales se encontraron botas policiales, una pistola y otras prendas de uso oficial pertenecientes a la agente fallecida.
Los informes detallan que, una vez cometido el asesinato, los inspectores Fonseca y Molina huyeron de la zona en un vehículo particular para intentar evadir la justicia. Su muerte causó conmoción, donde compañeros llegaron a darle su último adiós.
El caso ha generado conmoción dentro de la institución policial, dado que tanto los agresores como la víctima ostentaban cargos activos al momento de los hechos. Así fue su despedida.