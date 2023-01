“No se olviden del caso, este vacío me está haciendo sufrir”, ruega madre de Belkis Molina

INTIBUCÁ, HONDURAS.-“Les pido a las autoridades que me ayuden a buscar a mi hija, que no se olviden del caso, este vacío me está haciendo sufrir”, ruega doña Isabel, la madre de Belkis Molina, la joven desaparecida hace cinco meses en Intibucá, zona occidental de Honduras.

La acongojada familia tiene casi seis meses sin saber del paradero de la joven, que fue vista por última vez el pasado 21 de julio de 2022 en la ciudad de La Esperanza, Intibucá.

“Lo que más me duele es que ella no se metía con nadie, no se merecía lo que le han hecho, no sé por qué lo hizo”, apuntó la madre.