Matan a mujer dentro de una pulpería en Los Naranjos, Santa Cruz de Yojoa

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer fue asesinada este domingo -7 de diciembre- dentro de una pulpería en la comunidad de Los Naranjos, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.

La víctima fue identificada como Walquiria Hernández López, de aproximadamente 40 años de edad, según informaron vecinos del sector.

El hecho ocurrió en la pulpería “El Buen Pastor”, donde sujetos desconocidos llegaron y le dispararon en varias ocasiones hasta causarle la muerte.