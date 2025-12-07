Matan a mujer dentro de una pulpería en Los Naranjos, Santa Cruz de Yojoa

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer fue asesinada este domingo -7 de diciembre- dentro de una pulpería en la comunidad de Los Naranjos, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.
La víctima fue identificada como Walquiria Hernández López, de aproximadamente 40 años de edad, según informaron vecinos del sector.
El hecho ocurrió en la pulpería “El Buen Pastor”, donde sujetos desconocidos llegaron y le dispararon en varias ocasiones hasta causarle la muerte.
Residentes que escucharon las detonaciones, alertaron de inmediato a las autoridades policiales sobre el ataque.
El cuerpo sin vida de la mujer quedó tendido en el interior del negocio, mientras agentes iniciaron el proceso de resguardo de la escena.
A la escena del crimen llegó un hombre que dijo ser hijo de la actual pareja de la fallecida, quien según su relato, no deja hijos biológicos.
Hasta el momento, no se tiene información sobre los responsables ni los motivos detrás del crimen; sin embargo, las autoridades ya abrieron una investigación para esclarecer el caso.