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Niño de 3 años es hospitalizado tras ataque de un enjambre de abejas en Tegucigalpa

Seis integrantes de una familia, entre ellos, tres menores de edad, resultaron afectados tras ser atacados por un enjambre de abejas en Tegucigalpa

  • Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 09:00
Niño de 3 años es hospitalizado tras ataque de un enjambre de abejas en Tegucigalpa

Una familia fue atacada por un enjambre de abejas en Tegucigalpa, dejando a seis personas afectadas, entre ellas, tres menores de edad.

 Fotos: Cortesía redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Una familia vivió momentos de tensión luego de ser atacada por un enjambre de abejas en la colonia Brisas de San José, situada en la carretera que conduce hacia Olancho, en Tegucigalpa.

El hecho se registró durante la tarde del jueves -13 de agosto- y dejó a seis personas afectadas, entre ellas, tres menores de edad, quienes recibieron atención prehospitalaria por parte de elementos del Cuerpo de Bomberos.

Alejandro Palma, sargento y portavoz de la institución, explicó que la emergencia fue reportada a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, por lo que personal del Cuerpo de Bomberos se desplazó al lugar para atender a las víctimas del ataque.

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Entre los afectados se encuentra un niño de tres años, identificado como Ángel David Reyes, quien sufrió un choque anafiláctico, una reacción alérgica severa que puede presentarse tras una picadura.

Ante la gravedad de la reacción, el menor fue llevado de emergencia al Hospital Materno Infantil, donde quedó bajo observación médica en el área de emergencias. Hasta el momento, no se han brindado más detalles sobre su estado de salud.

Los otros dos menores y los tres adultos afectados sufrieron lesiones leves y también fueron valorados por los socorristas, debido al riesgo de que alguno presentara posteriormente una reacción alérgica.

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¿Qué hacer ante un ataque de abejas?

1. Mantener la calma y cubrirse el rostro y la cabeza mientras se busca un lugar seguro.

2. No golpear ni intentar aplastar las abejas, ya que esto puede provocar que otras se acerquen.

3. Una vez a salvo, retirar los aguijones visibles con cuidado, sin manipular innecesariamente la zona.

4. Lavar el área afectada con agua y jabón y aplicar frío local para ayudar a disminuir la inflamación.

5. Vigilar la aparición de síntomas como dificultad para respirar, hinchazón de labios, lengua o garganta, mareos, debilidad o una reacción generalizada.

6. Si aparecen signos de una reacción alérgica grave, buscar atención médica de inmediato o llamar al Sistema Nacional de Emergencias 911.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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