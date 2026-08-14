Niño de 3 años es hospitalizado tras ataque de un enjambre de abejas en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Una familia vivió momentos de tensión luego de ser atacada por un enjambre de abejas en la colonia Brisas de San José, situada en la carretera que conduce hacia Olancho, en Tegucigalpa. El hecho se registró durante la tarde del jueves -13 de agosto- y dejó a seis personas afectadas, entre ellas, tres menores de edad, quienes recibieron atención prehospitalaria por parte de elementos del Cuerpo de Bomberos. Alejandro Palma, sargento y portavoz de la institución, explicó que la emergencia fue reportada a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, por lo que personal del Cuerpo de Bomberos se desplazó al lugar para atender a las víctimas del ataque.

Entre los afectados se encuentra un niño de tres años, identificado como Ángel David Reyes, quien sufrió un choque anafiláctico, una reacción alérgica severa que puede presentarse tras una picadura. Ante la gravedad de la reacción, el menor fue llevado de emergencia al Hospital Materno Infantil, donde quedó bajo observación médica en el área de emergencias. Hasta el momento, no se han brindado más detalles sobre su estado de salud. Los otros dos menores y los tres adultos afectados sufrieron lesiones leves y también fueron valorados por los socorristas, debido al riesgo de que alguno presentara posteriormente una reacción alérgica.

¿Qué hacer ante un ataque de abejas?