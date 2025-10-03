  1. Inicio
De al menos 40 disparos matan a un hombre en el sector Rivera Hernández, SPS

Hasta el momento, las autoridades policiales no han brindado mayores detalles sobre las posibles causas del crimen de Héctor Salomón Moya Cáceres

  • 03 de octubre de 2025 a las 08:20
Escena donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Héctor Salomón Moya Cáceres.

 Foto: Redes sociales

Cortés, Honduras.- Un crimen sangriento fue registrado la noche del jueves -2 de octubre- donde un hombre fue asesinado brutalmente en el sector 6 de Mayo del sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula, Cortés.

La víctima fue identificada como Héctor Salomón Moya Cáceres, de 31 años.

De manera preliminar, se conoce que la víctima fue atacada a disparos por hombres desconocidos, quienes se dieron a la fuga tras cometer el crimen.

La escena sangrienta fue acordonada por las autoridades, donde se recolectaron al menos 40 casquillos percutidos de diversos calibres, incluyendo 9 milímetros y AR-15.

El cuerpo de Moya Cáceres fue encontrado tendido en el suelo con varios impactos de bala.

Horas más tarde, Medicina Forense llegó al lugar de los hechos para realizar el levantamiento cadavérico, efectuar la autopsia y entregar el cuerpo a sus familiares.

Hasta el momento, se desconocen las causas y los responsables del asesinato. Las investigaciones continúan abiertas.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

