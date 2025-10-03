De al menos 40 disparos matan a un hombre en el sector Rivera Hernández, SPS

Cortés, Honduras.- Un crimen sangriento fue registrado la noche del jueves -2 de octubre- donde un hombre fue asesinado brutalmente en el sector 6 de Mayo del sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula, Cortés.

La víctima fue identificada como Héctor Salomón Moya Cáceres, de 31 años.

De manera preliminar, se conoce que la víctima fue atacada a disparos por hombres desconocidos, quienes se dieron a la fuga tras cometer el crimen.