​​​​​​Dan el último adiós a Jenifer Rivas, presentadora hallada muerta: así fue su velorio y sepultura

Entre lágrimas y abrazos de consuelo, familiares y amigos le dieron el último adiós a Jenifer Rivas, la joven presentadora y creadora de contenido que partió de forma inesperada el pasado 1 de octubre.
El velorio, que se llevó a cabo desde la tarde del miércoles hasta la mañana del jueves, estuvo lleno de flores y mensajes de despedida, como símbolo del cariño y la admiración que despertó en vida.
El féretro fue adornado con fotografías y arreglos florales, mientras que las plegarias y los cantos religiosos buscaban dar fortaleza a la familia.
Jenifer fue hallada sin vida en su habitación luego de que sus compañeros de trabajo alertaran a la familia al notar su ausencia en el lugar donde laboraba. Tras llegar las autoridades y medicina forense, se confirmó que la joven ya no tenía signos vitales.
De acuerdo con los reportes preliminares, la causa de la muerte fue catalogada como natural, aunque sus familiares confirmaron que padecía de epilepsia y se encontraba bajo tratamiento médico.
Revelaron también que la noche anterior a su fallecimiento había ingerido alcohol, algo que le habían prohibido los médicos.
La joven había logrado hacerse un nombre en medios locales. Su frescura y carisma frente a las cámaras le abrieron puertas como presentadora de noticias internacionales, secciones de entretenimiento y hasta en el clima, convirtiéndose en un rostro conocido por muchos televidentes.
Más allá de la pantalla, Jenifer supo conectar con las audiencias a través de sus redes sociales, donde reunía más de siete mil seguidores. También colaboraba de manera activa con el grupo de creadores de contenido “Los Venados 504”.
En sus cuentas oficiales, “Los Venados 504” confirmaron la sepultura de la joven, sin dar mayores detalles sobre el cementerio donde descansan sus restos, respetando la privacidad de la familia.
Uno de los mensajes más conmovedores fue escrito por JeanPi 504, su compañero y amigo cercano, quien expresó: “¡Ya no hay más videos juntos, Jenifer! Gracias por siempre confiar en mí. ¡Siempre te voy a recordar bonito!”.