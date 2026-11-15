Madre e hijo, y el esposo de ésta, son las víctimas de una nueva masacre en El Paraíso, Copán

Copán, Honduras.- Una nueva masacre se registró la madrugada de este domingo, 15 de noviembre, en pleno centro del municipio de El Paraíso, en el occidental departamento de Copán. Dos hombres y una mujer fueron acribillados a disparos en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Nuevo, en el casco urbano de El Paraíso. La Policía Nacional (PN) tuvo conocimiento de lo sucedido, al correrse la voz por el pueblo, de que habían matado a tres personas en el citado vecindario. Al acudir al lugar, los agentes policiales, en efecto, constataron la existencia de los tres cadáveres.

Se trata de madre e hijo, y el esposo de esta. Se presume que fueron atacados por personas desconocidas, quienes se introdujeron a la casa, matándolos a los tres en la misma habitación; extremo que está en investigación.

Identidades

Las víctimas respondían en vida a los nombres de José Luis Portillo, de 30 años de edad, de oficio jornalero; además, su madre, Lilian Elizabeth Portillo Ramos, de 49 años, y la pareja de Lilian Portillo, y la vez padrastro de José Luis; todos originarios y residentes de ese municipio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los vecinos del barrio Nuevo se levantaron alarmados, al enterarse de la noticial, y naturalmente, después de escuchar las ráfagas de disparos, sin saber en su momento por qué o contra quiénes habían sido los disparos.