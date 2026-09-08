Madre denuncia a una fiscal que según ella no quiso proceder tras interponer denuncia en el CEIN

Tegucigalpa, Honduras.- Una madre de familia denunció de manera pública en diferentes medios de comunicación, la negativa de una fiscal del Ministerio Público (MP) asignada al Centro Integrado de Justicia Interinstitucional (CEIN), al no darle proceso a una grave denuncia que ésta interpuso. La mujer llegó en busca de justicia al CEIN ubicado en el barrio Los Dolores, en el centro de la capital, luego de su hijo sufriera graves lesiones, presuntamente a manos de uno de sus tíos. Producto de las graves lesiones que presentaba el niño de cuatro años de edad, fue necesario internarlo de emergencia en el Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en el barrio La Granja.

"El día de ayer (lunes) él estaba jugando con mis nietos, al lado de mi casa, y cuando yo salí mi niño ya no estaba. Yo le pregunté a mis nietos que dónde estaba Emmanuel, y mis nietos me dijeron: fue un hombre, ese hombre; que es un hombre que había llegado a mi casa", relató Brenda Rosales, la madre del menor. En medio de su llanto, Brenda Rosales manifestó que el hombre que ella cree que golpeó a su hijo es Denis Josué Carbajal, un hermano de padre de ella, es decir, tío del pequeño que recibió la brutal agresión. Brenda contó que "fuimos a poner la denuncia por el lado de la Kennedy (estación policial). Nos mandaron al Core 7. (ahora Jefatura Metropolitina No. 1). No sé cómo se llama la fiscal que nos atendió, pero me dijo esta mujer que no era tan extremo para poder detener a este hombre, dándole todo lo que había pasado".

Versión de la madre

El hecho tuvo lugar en la aldea El Hatillo, jurisdicción del Distrito Central (DC). Según narró Brenda Rosales, a quien ella acusa, su hermano Denis Carbajal, tiró a su niño desde un muro, cayendo desde una altura de varios metros.