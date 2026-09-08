Capturan a tío acusado de lanzar a menor de 4 años de un muro; está en estado crítico

Tegucigalpa, Honduras.- Denis Josué Alas Carbajal fue detenido de forma preventiva tras ser denunciado por su supuesta vinculación con hechos delictivos en perjuicio de un menor de edad, informó el Ministerio Público (MP).
Las diligencias de investigación comenzaron en la madrugada de este martes, luego de que la Fiscalía de Turno recibiera una denuncia relacionada con la desaparición de un menor de edad.
De acuerdo con la denuncia, el niño fue encontrado golpeado después de desaparecer de su casa mientras jugaba en compañía de otros menores.
La madre del menor denunció, a través de HCH, que el sospechoso presuntamente estranguló al niño y posteriormente lo lanzó desde un muro; el menor fue encontrado inconsciente.
Según la relación de los hechos contenida en la denuncia, “el menor presentaba marcas en el cuello y un golpe en la cabeza”, por lo que el menor fue trasladado inicialmente al Hospital Escuela y posteriormente al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ubicado en el barrio La Granja.
La progenitora relató el ataque contra su pequeño y cuestionó que inicialmente no le habrían querido recibir la denuncia en la Fiscalía.
“Su madre, ora por mí, siempre en la entrada principal del Congreso. Hoy les pido mucha oración por ella y su hijo. Me he comunicado con la familia para brindarles la ayuda necesaria en estos momentos tan difíciles. ¡Mi niño lindo, vas a estar bien y te vamos a conseguir la justicia que te mereces!”, lamentó la diputada Alias Kafati.
La acción fue coordinada por el MP, a través de la Fiscalía de Turno y la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, con apoyo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Los fiscales determinaron la detención del sospechoso, quien es investigado por su presunta participación en actos en perjuicio de la integridad del menor.