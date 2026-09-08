Capturan a tío acusado de lanzar a menor de 4 años de un muro; está en estado crítico

Tegucigalpa, Honduras.- Denis Josué Alas Carbajal fue detenido de forma preventiva tras ser denunciado por su supuesta vinculación con hechos delictivos en perjuicio de un menor de edad, informó el Ministerio Público (MP). Las diligencias de investigación comenzaron en la madrugada de este martes, luego de que la Fiscalía de Turno recibiera una denuncia relacionada con la desaparición de un menor de edad. De acuerdo con la denuncia, el niño fue encontrado golpeado después de desaparecer de su casa mientras jugaba en compañía de otros menores.

La madre del menor denunció, a través de HCH, que el sospechoso presuntamente estranguló al niño y posteriormente lo lanzó desde un muro; el menor fue encontrado inconsciente. Según la relación de los hechos contenida en la denuncia, “el menor presentaba marcas en el cuello y un golpe en la cabeza”, por lo que el menor fue trasladado inicialmente al Hospital Escuela y posteriormente al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ubicado en el barrio La Granja. La progenitora relató el ataque contra su pequeño y cuestionó que inicialmente no le habrían querido recibir la denuncia en la Fiscalía.