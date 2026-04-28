Madre de argentino fallecido en la capital, será quien retire el cuerpo de la morgue del MP

Tegucigalpa, Honduras.- Los restos mortales del joven de origen argentino, Brayan Alexis Torres, quien falleció en un trágico accidente vial, la madrugada del lunes, todavía permanecen en la morgue del Ministerio Público (MP), en esta ciudad.
Esto es así, a razón de que sus familiares, en comunicación con los representantes diplomáticos de Argentina en Honduras, les notificaron que harán el viaje desde sudamérica para ser ellos personalmente quienes retiren el cuerpo sin vida de su deudo.
Este extremo fue confirmado a EL HERALDO, por las autoridades de Medicina Forense, quienes tienen en resguardo el cadáver de Brayan Alexis Torres, a la espera de la llegada de su progenitora, doña Carmen Viviana Tovares, quien haría los trámites legales para el retiro de la morgue.
Lorena Cálix, portavvoz de Medicina Forense, explicó que "una vez que el cuerpo ingresó, activamos todos nuestros protocolos para tener la certeza de la identidad de este joven, y en la práctica de los mismos llegamos a la conclusión de que, en efecto, y con el apoyo de personeros de la embajada de Argentina en Honduras, se trata de un ciudadano de nacionalidad argentina".
En un inicio, cuando la representación diplomática argentina tuvo conocimiento del fallecimiento de uno de sus compatriotas, inició el acercamiento con Medicina Forense para adelantar las diligencias de entrega del cuerpo de Brayan.
Trámites
"Las embajadas asumen la representación de los Estados en determinados lugares donde están acreditadas las mismas. Ellos tienen su normativa que puede dar lugar a hacer esa representación legal de la familia bajo ese contexto. No es la primera vez que son personeros de las embajadas los que asumen este rol", detalló Cálix.
En la Dirección de Medicina Forense, dependencia del Ministerio Público, para esos efectos, en caso de muerte de extranjeros en territorio hondureño, ya contempla cuáles son los protocolos, en el sentido de que, al acreditar la documentación debidamente autenticado y certificada del fallecido, por parte de las representaciones diplomáticas, no hay obstáculos para entregar los cuerpos.
La portavoz manifestó: "nosotros ya tenemos toda la documentación, prácticamente estamos en la ruta final; establecer lo que la Embajada de Argentina nos comunique en relación a lo que van a hacer con el cuerpo".
El hecho
Brayan Torres perdió la vida la madrugada del lunes 27 de abril, aproximadamente a las 4:25 de la mañana, cuando el joven de 27 años de edad iba en un vehículo tipo camioneta, el que impactó con la parte trasera cargada de eno, que estaba estacionada en uno de los carriles del anillo periférico, a la altura de la colonia Villa Nueva.
Torres iba en el asiento del copiloto del carro, que era conducido por Jisil Lissette Rishmawi Massead, y en el que también viajaba otra persona -en el asiento trasero- supuestamente hermano de Jisil.
Jisil Rishmawi fue detenida por la Policía Nacional, por conducir en evidente estado de ebriedad, y obviamente, por la muerte accidental del extranjero. Según información preliminar, habían estado departiendo en una reunión con personas ligadas al padel, deporte que Jisil práctica y del que Brayan era su entrenador personal.