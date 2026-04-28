Madre de argentino fallecido en la capital, será quien retire el cuerpo de la morgue del MP

Tegucigalpa, Honduras.- Los restos mortales del joven de origen argentino, Brayan Alexis Torres, quien falleció en un trágico accidente vial, la madrugada del lunes, todavía permanecen en la morgue del Ministerio Público (MP), en esta ciudad.

Esto es así, a razón de que sus familiares, en comunicación con los representantes diplomáticos de Argentina en Honduras, les notificaron que harán el viaje desde sudamérica para ser ellos personalmente quienes retiren el cuerpo sin vida de su deudo.

Este extremo fue confirmado a EL HERALDO, por las autoridades de Medicina Forense, quienes tienen en resguardo el cadáver de Brayan Alexis Torres, a la espera de la llegada de su progenitora, doña Carmen Viviana Tovares, quien haría los trámites legales para el retiro de la morgue.

Lorena Cálix, portavvoz de Medicina Forense, explicó que "una vez que el cuerpo ingresó, activamos todos nuestros protocolos para tener la certeza de la identidad de este joven, y en la práctica de los mismos llegamos a la conclusión de que, en efecto, y con el apoyo de personeros de la embajada de Argentina en Honduras, se trata de un ciudadano de nacionalidad argentina".