¿Quiénes son las víctimas mortales por presunta intoxicación alcohólica en Mezapa, Atlántida?

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras detalló los nombres de las víctimas mortales confirmadas hasta el momento, luego de una presunta intoxicación por ingerir bebidas alcohólicas en Mezapa, Atlántida. Al menos seis personas perdieron la vida la tarde del jueves -13 de noviembre- en la comunidad de Toloa Adentro, tras departir un momento en un puesto de venta de bebidas alcohólicas. De manera preliminar se manejan las muertes por presunta "intoxicación alcohólica vinculada al consumo de un posible producto adulterado que circula en la zona", según las autoridades.

Lorena Cálix, portavoz del MP, notificó que ya se están haciendo las coordinaciones de investigación con los quipos de trabajo que pertenecen a la oficina regional de la Dirección de Medicina Forense en San Pedro Sula, direccionados por el doctor Christian Sánchez. Confirmó que hasta el momento únicamente se han reportado cuatro cadáveres. "No tenemos un dato exacto de cuántos son los fallecimientos, solo nos han reportado cuatro por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)", informó.

Nombres y hora de muerte

1. Gilberto Fuentes López, 66 años — falleció el jueves 13 de noviembre a las 18:00 horas. 2. Miguel Ángel Borjas Duarte, 37 años — falleció el viernes 14 de noviembre a las 05:00 horas. 3. Israel Alberto Vásquez, 48 años — falleció el viernes 14 de noviembre a las 07:00 horas. 4. José Omar Lara Ruiz, 30 años — falleció a las 02:00 horas del viernes 14 de noviembre en el Hospital Mario Catarino Rivas. Entre las víctimas se encuentra Lázaro Alfredo García, de 45 años, según confirmó su hermana, Xiomara García. Él ya fue sepultado por sus familiares, al igual que otro de los fallecidos que aún no ha sido identificado.

Investigaciones