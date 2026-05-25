Por intentar violar a su prima fue capturado un hombre en La Paz

La Paz, Honduras.- Después de varios años de seguirle la pista, un hombre fue capturado en el departamento de La Paz, acusado de intentar violar a una de sus primas.

La detención se ejecutó en la aldea Las Huertas, en el municipio de Yarula, por parte de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Se trata de Santos Magdiel Santos Gutiérrez, de 34 años de edad, de oficio jornalero, originario de Yarula, con domicilio en el sitio dónde fue arrestado.