Por intentar violar a su prima fue capturado un hombre en La Paz

La Paz, Honduras.- Después de varios años de seguirle la pista, un hombre fue capturado en el departamento de La Paz, acusado de intentar violar a una de sus primas.
La detención se ejecutó en la aldea Las Huertas, en el municipio de Yarula, por parte de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Se trata de Santos Magdiel Santos Gutiérrez, de 34 años de edad, de oficio jornalero, originario de Yarula, con domicilio en el sitio dónde fue arrestado.
Santos Gutiérrez tenía orden aprehensión vigente, emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Marcala, con fecha 18 de mayo del año 2021, acusado del delito de violación en su grado de ejecución de tentativa inacabada.
Relato de la víctima
De acuerdo con el testimonio brindado por la víctima al momento de hacer la denuncia ante la Policía Nacional; el hecho ocurrió el 15 de diciembre del año 2019, en horas de la madrugada, cuando ella regresaba a su vivienda en la aldea Las Huertas, junto al ahora detenido, tras asistir a una fiesta en el casco urbano de Yarula.
Durante el trayecto hacia su casa, supuestamente su primo Santos Magdiel habría iniciado insinuaciones de carácter sexual, intentando someterla por la fuerza para agredirla sexualmente.
Asimismo, la denunciante relató que el sospechoso la habría amenazado con un arma blanca tipo machete, exigiéndole tener relaciones sexuales. En medio del forcejeo, la víctima logró defenderse, ocasionándole una herida en una de sus manos, lo que le permitió escapar y pedir auxilio.
El sospechoso fue remitido el domingo al Juzgado de Letras de Marcala, judicatura que solicitó su detención, para continuar con el proceso legal conforme a ley.