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Identifican a padre e hijo que murieron atropellados en carretera a Olancho

José Mauro Núñez, de 63 años, y su hijo José Pastor, murieron tras ser embestidos por un vehículo en el kilómetro 27 de la carretera a Olancho

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 07:41
Identifican a padre e hijo que murieron atropellados en carretera a Olancho

De acuerdo con los primeros reportes, ambos hombres caminaban por la orilla de la carretera cuando fueron embestidos por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga.

 Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- Una doble tragedia enluta a una familia del municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán, luego de que un padre y su hijo perdieran la vida tras ser atropellados por un vehículo en la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho.

Las víctimas fueron identificadas como José Mauro Núñez, de 63 años, y José Pastor Núñez, quienes fallecieron en un accidente registrado en el kilómetro 27 de esta vía, a la altura de la comunidad de Monte Redondo.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos hombres caminaban por la orilla de la carretera cuando fueron embestidos por un automóvil cuyo conductor no se detuvo para auxiliarlos y continuó su recorrido, dejando abandonadas a las víctimas.

La fuerza del impacto provocó que uno de los cuerpos quedara sobre uno de los carriles de circulación, mientras que el otro fue localizado entre la maleza, a pocos metros de la carretera.

Padre e hijo trabajaban en la elaboración de ladrillos

José Mauro y José Pastor eran originarios de Sabanagrande y se dedicaban a la fabricación artesanal de ladrillos, actividad con la que obtenían ingresos mediante su comercialización.

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Según la información preliminar, ambos habían llegado aproximadamente una semana antes a la zona donde ocurrió el accidente para realizar sus labores.

Los primeros reportes también indican que los dos hombres habrían consumido bebidas alcohólicas antes del percance, aunque esta versión no permite establecer las circunstancias exactas en que ocurrió el atropellamiento.

Por su parte, el conductor involucrado permanece sin identificar, por lo que las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades en este caso.

Tras el accidente, los cuerpos de las dos víctimas fueron trasladados hasta la morgue de Tegucigalpa para los procedimientos forenses correspondientes.

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La tragedia ocurre en medio de las cifras de mortalidad vial que registra Honduras durante 2026, pues, según un reporte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), hasta el 9 de noviembre se contabilizaban 1,734 personas fallecidas en accidentes de tránsito, una cifra que supera en 35 las muertes contabilizadas durante el mismo período del año anterior.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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