Identifican a padre e hijo que murieron atropellados en carretera a Olancho

Tegucigalpa, Honduras.- Una doble tragedia enluta a una familia del municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán, luego de que un padre y su hijo perdieran la vida tras ser atropellados por un vehículo en la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho.

Las víctimas fueron identificadas como José Mauro Núñez, de 63 años, y José Pastor Núñez, quienes fallecieron en un accidente registrado en el kilómetro 27 de esta vía, a la altura de la comunidad de Monte Redondo.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos hombres caminaban por la orilla de la carretera cuando fueron embestidos por un automóvil cuyo conductor no se detuvo para auxiliarlos y continuó su recorrido, dejando abandonadas a las víctimas.

La fuerza del impacto provocó que uno de los cuerpos quedara sobre uno de los carriles de circulación, mientras que el otro fue localizado entre la maleza, a pocos metros de la carretera.