Organizaciones condenan asesinato de líder campesino Cristian Josué Pastrana en Choluteca

Choluteca, Honduras.- El asesinado del líder campesino Cristian Josué Estrada Pastrana, quien fue encontrado asesinado en la comunidad de El Tulito, Choluteca, la noche del lunes fue condenada este día por distintas organizaciones campesinas que exigen justicia.

Pastrana, de 23 años, considerado defensor de la tierra había sido reportado como desaparecido desde días atrás, luego de que no regresara a su vivienda hasta que su cuerpo fue hallado cerca de unos terrenos que se encuentran en litigio.

El Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA) denunció que la muerte del campesino estaría relacionada a la lucha que realizaba para defender la tierra.