Organizaciones condenan asesinato de líder campesino Cristian Josué Pastrana en Choluteca

Choluteca, Honduras.- El asesinado del líder campesino Cristian Josué Estrada Pastrana, quien fue encontrado asesinado en la comunidad de El Tulito, Choluteca, la noche del lunes fue condenada este día por distintas organizaciones campesinas que exigen justicia.
Pastrana, de 23 años, considerado defensor de la tierra había sido reportado como desaparecido desde días atrás, luego de que no regresara a su vivienda hasta que su cuerpo fue hallado cerca de unos terrenos que se encuentran en litigio.
El Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA) denunció que la muerte del campesino estaría relacionada a la lucha que realizaba para defender la tierra.
MASSVIDA condenó el crimen y pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Amnistía Internacional aplicar medidas de protección a los familiares de Pastrana, pues tras su muerte estarían en situación vulnerable ante la violencia que enfrentan los defensores de la tierra en la región.
También solicitan al Ministerio Público y a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a realizar una investigación inmediata e independiente que permita la captura de los autores materiales e intelectuales del crimen.
Asimismo, la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos exigió este miércoles una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial para esclarecer los hechos, así como para identificar y sancionar a los responsables.
Hasta el momento no se han brindado mayores detalles del homicidio, únicamente se conoció que el cuerpo de la víctima fue localizado en estado de descomposición cerca de los terrenos en cuestión, por lo que su muerte habría ocurrido el mismo día que desapareció.