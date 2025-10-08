  1. Inicio
Hondureña es extraditada desde Guatemala por complicidad en homicidio

Una hondureña de 31 años fue extraditada desde Guatemala tras ser acusada de complicidad en el homicidio de Carlos Alfredo Irías Rodríguez, ocurrido en Danlí, El Paraíso

  • 08 de octubre de 2025 a las 12:02
La mujer tenía una notificación roja de Interpol desde noviembre de 2024 y fue capturada en territorio guatemalteco.

 Foto: Cortesía

Cortés, Honduras.- Una mujer de 31 años, originaria de Danlí, El Paraíso, zona oriental de Honduras, fue extraditada desde Guatemala hacia Honduras, tras ser requerida por su presunta participación como cómplice en el homicidio de Carlos Alfredo Irías Rodríguez, de 32 años.

La entrega se realizó en el puesto fronterizo de Corinto, en Omoa, Cortés, donde agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) Guatemala formalizaron la entrega a una delegación de Interpol Honduras, acompañada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Caso

Según el expediente judicial, la orden de captura contra la mujer fue emitida el 8 de noviembre de 2022 por el Juzgado de Letras de Danlí, El Paraíso.

Posteriormente, el 13 de noviembre de 2024 se activó una Notificación Roja de Búsqueda Internacional para ubicarla fuera del país.

La detenida fue localizada y arrestada en territorio guatemalteco el 15 de noviembre de 2024.

Tras agotar el proceso legal correspondiente, las autoridades guatemaltecas autorizaron su extradición el 11 de septiembre de 2025.

Una vez en suelo hondureño, la mujer será puesta a la orden del juzgado competente, donde enfrentará los cargos que se le imputan.

