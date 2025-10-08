Bebé muere tras ser atropellado junto a su madre en Jutiapa, Atlántida

Jutiapa, Atlántida.- Un bebé de apenas seis meses de edad murió luego de ser arrollado, junto a su madre, por un motociclista en la comunidad de El Cacao, en Jutiapa, Atlántida, zona norte de Honduras. El pequeño fue identificado como Elías David Mejía, de seis meses. Según relataron sus familiares, un hombre que conducía una motocicleta atropelló a la mujer mientras llevaba al bebé en brazos, provocando que ambos cayeran a una cuneta.

“El papá del niño no venía en el momento del accidente. La muchacha venía caminando adelante y el motociclista, por esquivar un túmulo, perdió el control y la atropelló por detrás. Ella venía por su vía, y él se salió del bordillo”, relató una tía del menor. El bebé habría sufrido un fuerte golpe que le provocó la muerte en el lugar del accidente. La madre fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, al igual que el conductor de la motocicleta, identificado como Adelzo Cardona. El caso está siendo indagado por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), que determinará la responsabilidad penal del motociclista. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Accidentes de tránsito