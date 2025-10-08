Dos hombres resultan heridos en emboscada en Copán

Copán, Honduras.- Dos hombres identificados como Barón Guerra, de 24 años, y Mario Castañeda, de 48, resultaron heridos tras ser atacados a balazos en una presunta emboscada registrada en el municipio de Santa Rita, departamento de Copán, occidente de Honduras.
De acuerdo con el informe preliminar, las víctimas se transportaban en un vehículo tipo turismo cuando fueron interceptadas por sujetos desconocidos que abrieron fuego en su contra. El ataque ocurrió a la orilla de la carretera internacional CA-11.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios.
Mario Castañeda, originario de La Entrada, Copán, sufrió una herida de bala en la pierna izquierda, mientras que Barón Guerra, también de La Entrada, fue impactado en el cuello.
Ambos fueron trasladados a un centro asistencial de la zona, donde se desconoce su estado de salud actual.
Agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables, quienes se dieron a la fuga tras el hecho.