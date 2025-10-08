Dos hombres resultan heridos en emboscada en Copán

Copán, Honduras.- Dos hombres identificados como Barón Guerra, de 24 años, y Mario Castañeda, de 48, resultaron heridos tras ser atacados a balazos en una presunta emboscada registrada en el municipio de Santa Rita, departamento de Copán, occidente de Honduras.

De acuerdo con el informe preliminar, las víctimas se transportaban en un vehículo tipo turismo cuando fueron interceptadas por sujetos desconocidos que abrieron fuego en su contra. El ataque ocurrió a la orilla de la carretera internacional CA-11.