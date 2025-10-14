Hombres fingieron ser clientes y mataron a ganadero en San Antonio de Cortés

San Antonio de Cortés, Cortés.- En la mañana de este martes en el municipio de San Antonio de Cortés un ganadero fue asesinado por hombres que se hicieron pasar por clientes de la pulpería que funcionaba en su vivienda.
La víctima mortal fue identificada como Jacobo Matta, hombre reconocido por sus actividades ganaderas en la comunidad de La Chanchona.
Según lo informado, individuos fuertemente armados se acercaron a la vivienda de Matta fingiendo querer comprar productos de su pulpería, pero de inmediato al ver al ganadero lo acribillaron de varios disparos.
El ataque fue brutal al punto de que Jacobo Matta murió en su propia casa. Además, se dio a conocer que era padre de tres hijos.
Se desconoce el paradero de los autores del crimen, por lo que agentes de la Policía Nacional llegaron a la casa de Matta para iniciar las investigaciones con el objetivo de capturar a los criminales.
De igual forma, se está a la espera de información sobre los motivos por los que habrían atentado contra el ganadero.
Por otro lado, se está a la espera de los elementos de Medicina Forense, quienes realizarán el levantamiento cadáverico de Jacobo Matta.
Matan a mujer dentro de pulpería en Lempira
Un hecho similar ocurrió este martes en el municipio de Gracias, Lempira, donde una mujer identificada como Josselin Lindalma Gavarrete López fue asesinada a balazos.
Gavarrete López, de 27 años de edad, recién había llegado de Estados Unidos y se encontraba en la comunidad de Villamil en la casa de sus padres, en la cual funciona una pulpería administrada por su madre.
De acuerdo a Gloria Villanueva, amiga de la fallecida, detalló que recién habían abierto el negocio y se disponían a tomar café, pero un individuo sospechoso entró.
Sin embargo, dijo que ella y los familiares de la víctima no vieron el momento en que le quitaron la vida a la joven de 28 años.
La familia de Gavarrete López demanda justicia y más seguridad en la comunidad de Villamil.