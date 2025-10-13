Cuadro a cuadro: así fue el ataque armado en el que murió "El Coyote" en San Esteban

En cámara quedó captado el momento del ataque armado que dejó un saldo de 5 heridos y un muerto. El fallecido es conocido como "El Coyote". Aquí las imágenes cuadro a cuadro.
En el video de las cámaras de seguridad de los negocios que están en la gasolinera, se observa como el vehículo en el que se conducía "El Coyote" estaba cargando gasolina.
Segundos después se acerca una camioneta negra CRV que en el momento en el que se acerca a ellos comienza a dispararle en reiteradas ocasiones.
Ante las ráfagas de disparos, las personas en el lugar comenzaron a correr de lugar, dejando algunos sus motocicletas en la zona.
Luego de arremeter contra la unidad se mira cómo la CRV se va de la zona y deja a las personas heridas en el lugar.
Sin embargo, unos segundos después de la huida de las personas que iban en la CRV, en las imágenes se logra observar un segundo vehículo llegando a la gasolinera.
Las personas salieron corriendo, pensando que el ataque había terminado.
Pero el segundo vehículo aparece por la parte de atrás del vehículo donde estaba "El Coyote" y comienza también a disparar.
Luego de lanzar varios disparos, un hombre baja por la parte del lado del pasajero del vehículo y comienza a cojear mientras corre hacia la calle.
El hombre herido se subió a la camioneta que comenzó el tiroteo en la zona y luego huyeron de la zona con rumbo desconocido.
En la escena quedaron los dos vehículos y se reportaron en ese momento 6 personas heridas de bala que fueron trasladadas a un centro asistencial en la zona.
Información preliminar indica que "El Coyote" era el blanco de los supuestos criminales, de quienes no se tiene aún mucha información.
Se desconocen las identidades de las personas heridas ni su estado de salud.
Las autoridades informaron que están investigando el caso.