Cuadro a cuadro: así fue el ataque armado en el que murió "El Coyote" en San Esteban

Kelvin Geovany Osorio Oseguera, de 33 años y conocido como “El Coyote”, murió tras un ataque armado en el municipio de San Esteban, Olancho. Así se llevó a cabo el ataque

  • 13 de octubre de 2025 a las 14:59
1 de 14

En cámara quedó captado el momento del ataque armado que dejó un saldo de 5 heridos y un muerto. El fallecido es conocido como "El Coyote". Aquí las imágenes cuadro a cuadro.

 Fotos: Captura de video
2 de 14

En el video de las cámaras de seguridad de los negocios que están en la gasolinera, se observa como el vehículo en el que se conducía "El Coyote" estaba cargando gasolina.

 Foto: Captura de video
3 de 14

Segundos después se acerca una camioneta negra CRV que en el momento en el que se acerca a ellos comienza a dispararle en reiteradas ocasiones.

 Foto: Captura de video
4 de 14

Ante las ráfagas de disparos, las personas en el lugar comenzaron a correr de lugar, dejando algunos sus motocicletas en la zona.

Foto: Captura de video
5 de 14

Luego de arremeter contra la unidad se mira cómo la CRV se va de la zona y deja a las personas heridas en el lugar.

 Foto: Captura de video
6 de 14

Sin embargo, unos segundos después de la huida de las personas que iban en la CRV, en las imágenes se logra observar un segundo vehículo llegando a la gasolinera.

 Foto: Captura de video
7 de 14

Las personas salieron corriendo, pensando que el ataque había terminado.

 Foto: Captura de video
8 de 14

Pero el segundo vehículo aparece por la parte de atrás del vehículo donde estaba "El Coyote" y comienza también a disparar.

 Foto: Captura de video
9 de 14

Luego de lanzar varios disparos, un hombre baja por la parte del lado del pasajero del vehículo y comienza a cojear mientras corre hacia la calle.

 Foto: Captura de video | Guayapa TV
10 de 14

El hombre herido se subió a la camioneta que comenzó el tiroteo en la zona y luego huyeron de la zona con rumbo desconocido.

 Foto: Captura de video | Guayapa TV
11 de 14

En la escena quedaron los dos vehículos y se reportaron en ese momento 6 personas heridas de bala que fueron trasladadas a un centro asistencial en la zona.

 Foto: Captura de video | Guayapa TV
12 de 14

Información preliminar indica que "El Coyote" era el blanco de los supuestos criminales, de quienes no se tiene aún mucha información.

 Foto: Captura de video | Guayapa TV
13 de 14

Se desconocen las identidades de las personas heridas ni su estado de salud.

 Foto: Cortesía
14 de 14

Las autoridades informaron que están investigando el caso.

 Foto: Cortesía
