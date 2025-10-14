  1. Inicio
Dos hombres arrestados por agredir a sus madres en Comayagua

Los sujetos atacaban a sus progenitoras cuando se negaban a darles dinero para comprar alcohol o drogas, según confirmaron las autoridades

Los sujetos fueron capturados por la Policía Nacional y elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Comayagua, Honduras.- Dos hombres fueron capturados en distintos sectores del departamento de Comayagua, acusados de agredir física y verbalmente a sus madres, de 78 y 81 años, según denunciaron vecinos y familiares.

Los hechos ocurrieron en la aldea El Naranjal, del municipio de Esquías, y en la colonia Cerro El Nance, de Comayagua, donde los sospechosos —de 39 y 23 años— presuntamente atacaban a las víctimas cada vez que se negaban a entregarles dinero para la compra de alcohol y drogas.

Durante las diligencias, las mujeres relataron a los agentes que las agresiones eran constantes y pidieron la aplicación de la ley para evitar que la violencia continuara.

Ambos detenidos, originarios y residentes de la misma zona, fueron remitidos a la Fiscalía de Turno del Ministerio Público, donde se les acusa del delito de maltrato familiar agravado.

Las autoridades recordaron a la población que los casos de violencia doméstica pueden denunciarse de manera confidencial a través de la línea de emergencia 911.

