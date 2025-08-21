Hombre pierde la vida tras accidente de tránsito en Campamento

Catacamas, Olancho.- Una persona perdió la vida en un accidente de tránsito la mañana de este jueves en la cuesta de Morán, en el municipio de Campamento, Olancho. La víctima fue identificada como Luis Banegas, quien volcó con su vehículo en el sector antes mencionado. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente en el que perdió la vida.

En imágenes que circulan en redes sociales se observa el automotor en el que viajaba Banegas completamente destruido. También se aprecia el cuerpo de la víctima fuera del vehículo, sobre un matorral y ya sin vida. Vecinos del sector llegaron al lugar para intentar auxiliar al conductor; sin embargo, al descender hasta la zona confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se hicieron presentes para realizar las investigaciones correspondientes y coordinar el levantamiento del cuerpo con Medicina Forense. Las hijas del conductor lamentaron en redes sociales la repentina pérdida de su padre con mensajes como: "Mi viejo, me dejaste sola" y "Mi papito".