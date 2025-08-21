Hombre pierde la vida tras accidente de tránsito en Campamento

Catacamas, Olancho.- Una persona perdió la vida en un accidente de tránsito la mañana de este jueves en la cuesta de Morán, en el municipio de Campamento, Olancho.
La víctima fue identificada como Luis Banegas, quien volcó con su vehículo en el sector antes mencionado. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente en el que perdió la vida.
En imágenes que circulan en redes sociales se observa el automotor en el que viajaba Banegas completamente destruido. También se aprecia el cuerpo de la víctima fuera del vehículo, sobre un matorral y ya sin vida.
Vecinos del sector llegaron al lugar para intentar auxiliar al conductor; sin embargo, al descender hasta la zona confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se hicieron presentes para realizar las investigaciones correspondientes y coordinar el levantamiento del cuerpo con Medicina Forense.
Las hijas del conductor lamentaron en redes sociales la repentina pérdida de su padre con mensajes como: “Mi viejo, me dejaste sola” y “Mi papito”.
Asimismo, amigos y conocidos expresaron sus condolencias en Facebook: “En paz descanse, amigo Luisito. Qué pesar, fuerzas a la familia”, “Increíble, mi amigo Luisito. Me encantaba visitarlo y platicar un buen rato. Quién iba a pensar que tan pronto nos dejaría”, escribieron algunos de ellos.
De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país, solo superados por los homicidios.
Estos percances han cobrado la vida de 1,054 personas en lo que va del año, siendo los departamentos de Francisco Morazán y Cortés los que más incidencias reportan.