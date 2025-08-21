Tras impactar en un muro muere motociclista en la capital

El hecho se registró alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando el joven se trasladaba desde el Centenario hacia el Mayoreo . Sin embargo, la alta velocidad a la que conducía no le permitió tomar correctamente una curva e impactó contra el muro.

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre falleció la mañana de este jueves tras impactar con su motocicleta contra un muro en el bulevar del Norte de Comayagüela , ciudad gemela de Tegucigalpa , capital de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. Al lugar llegaron agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para realizar las investigaciones del caso y determinar si no hubo un segundo vehículo involucrado.

El cuerpo será trasladado a la morgue del Ministerio Público, donde se le practicará la autopsia para confirmar la causa de muerte e identificarlo antes de entregarlo a sus familiares.

De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país, solo superados por los homicidios.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

A finales de julio, el portavoz de la DNVT, César Aguilar, informó que en los primeros meses de este año se han contabilizado más de 10 mil accidentes de tránsito.