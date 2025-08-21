Tras impactar en un muro muere motociclista en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre falleció la mañana de este jueves tras impactar con su motocicleta contra un muro en el bulevar del Norte de Comayagüela, ciudad gemela de Tegucigalpa, capital de Honduras.
El hecho se registró alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando el joven se trasladaba desde el Centenario hacia el Mayoreo. Sin embargo, la alta velocidad a la que conducía no le permitió tomar correctamente una curva e impactó contra el muro.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. Al lugar llegaron agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para realizar las investigaciones del caso y determinar si no hubo un segundo vehículo involucrado.
El cuerpo será trasladado a la morgue del Ministerio Público, donde se le practicará la autopsia para confirmar la causa de muerte e identificarlo antes de entregarlo a sus familiares.
De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país, solo superados por los homicidios.
A finales de julio, el portavoz de la DNVT, César Aguilar, informó que en los primeros meses de este año se han contabilizado más de 10 mil accidentes de tránsito.
Estos percances han cobrado la vida de 1,054 personas en lo que va del año, siendo los departamentos de Francisco Morazán y Cortés los que más incidencias reportan