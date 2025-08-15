Momento en que vendedoras fueron atropelladas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Cámaras de seguridad captaron el momento en que reconocidas vendedoras de jugo fueron atropelladas en la Avenida Circunvalación de San Pedro Sula.
Las imágenes muestran al conductor del vehículo haciendo una curva y luego perder el control del carro.
En el video se ve que el auto impactar contra un árbol que estaba en la mediana y luego contra las jóvenes que estaban vendiendo jugos.
El carro se detuvo hasta impactar contra otro que estaba haciendo cola en el tráfico.
Una de las vendedoras quedó abajo de la llanta delantera del carro tipo turismo. En ese momento, varios hombres que estaban en la zona ayudaron a levantar el auto para poder sacarla, pues estaba con vida.
Luego de varios segundos de fuerza, lograron sacarla de debajo del carro, mientras otros gritaban porque se llamara a las ambulancias del 911.
Las tres mujeres fueron llevadas hacia el hospital para atender las heridas.