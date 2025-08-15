Momento en que vendedoras fueron atropelladas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Cámaras de seguridad captaron el momento en que reconocidas vendedoras de jugo fueron atropelladas en la Avenida Circunvalación de San Pedro Sula.

Las imágenes muestran al conductor del vehículo haciendo una curva y luego perder el control del carro.

En el video se ve que el auto impactar contra un árbol que estaba en la mediana y luego contra las jóvenes que estaban vendiendo jugos.

El carro se detuvo hasta impactar contra otro que estaba haciendo cola en el tráfico.