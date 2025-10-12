Hombre muere dentro de su casa tras tiroteo en barrio Barandillas de SPS

San Pedro Sula, Honduras.- En la madrugada de este domingo -12 de octubre- un hombre murió dentro de su casa al ser víctima de un tiroteo que se desató en el barrio Barandillas de la ciudad de San Pedro Sula. El fallecido fue identificado como Wilmer Roberto Orellana, cuyo cuerpo fue alcanzado por proyectiles de arma de fuego.

El hecho se reportó en horas de la medianoche en la 11 calle a la altura de la 6 y 7 avenida del barrio mencionado. Hasta el momento se desconocen los motivos detrás del tiroteo y sus autores. Agentes de la Policía Nacional llegaron para resguardar la zona e ingresaron a la vivienda de Orellana para iniciar las investigaciones correspondientes. De igual forma, se presentó un equipo de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadáverico y trasladar los restos de Orellana a la morgue sampedrana.

