Hombre muere dentro de su casa tras tiroteo en barrio Barandillas de SPS

San Pedro Sula, Honduras.- En la madrugada de este domingo -12 de octubre- un hombre murió dentro de su casa al ser víctima de un tiroteo que se desató en el barrio Barandillas de la ciudad de San Pedro Sula.
El fallecido fue identificado como Wilmer Roberto Orellana, cuyo cuerpo fue alcanzado por proyectiles de arma de fuego.
El hecho se reportó en horas de la medianoche en la 11 calle a la altura de la 6 y 7 avenida del barrio mencionado. Hasta el momento se desconocen los motivos detrás del tiroteo y sus autores.
Agentes de la Policía Nacional llegaron para resguardar la zona e ingresaron a la vivienda de Orellana para iniciar las investigaciones correspondientes.
De igual forma, se presentó un equipo de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadáverico y trasladar los restos de Orellana a la morgue sampedrana.
Matan a dos hombres en tiroteo en Tegucigalpa
Por otro lado, en la tarde del pasado sábado 11 de octubre se reportó que dos hombres murieron en un tiroteo ocurrido en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Alis Arnaldo García Ferrera y Ulises Isaí Blandín Vásquez.
De acuerdo al reporte policial, los jóvenes hombres se encontraban en uno de los callejones del sector 8 de la colonia capitalina.
En ese lugar llegaron sujetos a interceptarlos para hacerles un interrogatorio, quienes sacarían sus pistolas para acribillarlos, llegando a contabilizarse en la escena del crimen al menos 20 casquillos de bala.
García Ferrera murió de inmediato ante los disparos, mientras que Blandín Vásquez fue trasladado de inmediato a la sala de emergencias del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Lamentablemente, falleció en el centro hospitalario por la gravedad de las heridas de unos siete balazos que le infirieron.