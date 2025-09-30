  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hombre muere al ser atropellado junto a su caballo en la carretera CA-5

Un ciudadano identificado como Selvin Joel Sosa Juánez perdió la vida junto a su caballo al ser embestidos por dos vehículos en la carretera CA-5

  • 30 de septiembre de 2025 a las 09:15
Hombre muere al ser atropellado junto a su caballo en la carretera CA-5

El hombre y el caballo primero fueron atropellados por un microbús, y minutos después un carro tipo turismo lo arrolló.

 Foto: Imagen de referencia-El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- En la noche del pasado lunes -29 de septiembre- un hombre murió atropellado en la carretera CA-5 en la capital cuando intentaba cruzar la calle junto a su caballo.

El fallecido fue identificado como Selvin Joel Sosa Juánez, de 47 años de edad, quien se encontraba transitando por la carretera a la altura de la aldea La Cuesta.

Muere conductor tras impactar con su carro en la plataforma de una rastra

De acuerdo a información de testigos, el hombre llevaba con un mecate a su animal con dirección a un potrero.

Debido a las lluvias y poca iluminación, un microbús embistió a Sosa Juánez en el carril que conduce hacia la comunidad de El Durazno.

Minutos después, un automóvil color rojo arrolló al hombre y al caballo, arrastrándolos por la carretera, por lo que finalmente falleció tanto el hombre como el animal.

Accidentes viales en Honduras suman más de 1,300 muertes este año​​​​

Los agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se presentaron al lugar para registrar el accidente.

El pasado 24 de septiembre en esta misma carretera a la altura de la posta policial de Selguapa en Comayagua, un hombre identificado como Ricardo Antonio Flores Bulnes perdió la vida.

Flores Bulnes conducía un vehículo pick-up Nissan Frontier, hasta que impactó con un cabezal que transportaba un contenedor. En este mismo incidente resultaron lesionadas otras dos personas.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte más frecuente en Honduras, siendo superados únicamente por los homicidios.

Hasta el pasado 24 de septiembre, el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) contabilizó 1,356 fallecimientos por accidentes viales. El año pasado se finalizó con 1,814 muertes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias