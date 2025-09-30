Hombre muere al ser atropellado junto a su caballo en la carretera CA-5

Tegucigalpa, Honduras.- En la noche del pasado lunes -29 de septiembre- un hombre murió atropellado en la carretera CA-5 en la capital cuando intentaba cruzar la calle junto a su caballo.
El fallecido fue identificado como Selvin Joel Sosa Juánez, de 47 años de edad, quien se encontraba transitando por la carretera a la altura de la aldea La Cuesta.
De acuerdo a información de testigos, el hombre llevaba con un mecate a su animal con dirección a un potrero.
Debido a las lluvias y poca iluminación, un microbús embistió a Sosa Juánez en el carril que conduce hacia la comunidad de El Durazno.
Minutos después, un automóvil color rojo arrolló al hombre y al caballo, arrastrándolos por la carretera, por lo que finalmente falleció tanto el hombre como el animal.
Los agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se presentaron al lugar para registrar el accidente.
El pasado 24 de septiembre en esta misma carretera a la altura de la posta policial de Selguapa en Comayagua, un hombre identificado como Ricardo Antonio Flores Bulnes perdió la vida.
Flores Bulnes conducía un vehículo pick-up Nissan Frontier, hasta que impactó con un cabezal que transportaba un contenedor. En este mismo incidente resultaron lesionadas otras dos personas.
Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte más frecuente en Honduras, siendo superados únicamente por los homicidios.
Hasta el pasado 24 de septiembre, el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) contabilizó 1,356 fallecimientos por accidentes viales. El año pasado se finalizó con 1,814 muertes.