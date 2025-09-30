Hombre muere al ser atropellado junto a su caballo en la carretera CA-5

Tegucigalpa, Honduras.- En la noche del pasado lunes -29 de septiembre- un hombre murió atropellado en la carretera CA-5 en la capital cuando intentaba cruzar la calle junto a su caballo. El fallecido fue identificado como Selvin Joel Sosa Juánez, de 47 años de edad, quien se encontraba transitando por la carretera a la altura de la aldea La Cuesta.

De acuerdo a información de testigos, el hombre llevaba con un mecate a su animal con dirección a un potrero. Debido a las lluvias y poca iluminación, un microbús embistió a Sosa Juánez en el carril que conduce hacia la comunidad de El Durazno. Minutos después, un automóvil color rojo arrolló al hombre y al caballo, arrastrándolos por la carretera, por lo que finalmente falleció tanto el hombre como el animal.