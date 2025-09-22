Muere conductor tras impactar con su carro en la plataforma de una rastra

Tegucigalpa, Honduras.- El conductor de un vehículo falleció la madrugada de este lunes tras impactar contra la plataforma de una rastra. El hecho se registró en la carretera CA-5, a la altura del sector Búfalo, en Villanueva, Cortés.

La víctima mortal fue identificada como José Francisco Machado Cáceres, de 34 años de edad, quien conducía un vehículo tipo turismo con placas HCO 5556.

De acuerdo con la información preliminar, la rastra se encontraba estacionada a la orilla de la carretera, por lo que Machado Cáceres impactó de manera frontal en la parte trasera de la misma.