Muere conductor tras impactar con su carro en la plataforma de una rastra

Tegucigalpa, Honduras.- El conductor de un vehículo falleció la madrugada de este lunes tras impactar contra la plataforma de una rastra. El hecho se registró en la carretera CA-5, a la altura del sector Búfalo, en Villanueva, Cortés.
La víctima mortal fue identificada como José Francisco Machado Cáceres, de 34 años de edad, quien conducía un vehículo tipo turismo con placas HCO 5556.
De acuerdo con la información preliminar, la rastra se encontraba estacionada a la orilla de la carretera, por lo que Machado Cáceres impactó de manera frontal en la parte trasera de la misma.
Tras el accidente, testigos alertaron al Cuerpo de Bomberos, quienes llegaron de inmediato al lugar y confirmaron que el cuerpo del conductor, atrapado entre el amasijo de hierro, ya no presentaba signos vitales.
Los bomberos permanecen en la zona a la espera de las autoridades competentes para posteriormente liberar el cuerpo y trasladarlo a la morgue, donde será entregado a sus familiares.
Agentes de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) también se trasladaron al lugar para realizar las indagaciones correspondientes y determinar la responsabilidad penal del conductor de la rastra.
Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en Honduras. Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), unas 1,315 personas han perdido la vida en estos hechos entre el 1 de enero y el 16 de septiembre.