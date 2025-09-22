  1. Inicio
Tres mujeres fueron asesinadas durante el fin de semana

Dos de las mujeres fueron ultimadas en el departamento de Lempira. El otro hecho ocurrió en Cedros

  • 22 de septiembre de 2025 a las 05:54
Tres mujeres fueron asesinadas durante el fin de semana

Tania Melissa Martínez Cálix fue asesinada en su casa por criminales.

Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- La violencia dejó como saldo tres mujeres muertas en el país durante el fin de semana.

Una de las víctimas es Tania Melissa Martínez Cálix, a quien individuos ultimaron a balazos tras irrumpir en su casa la noche del sábado en la aldea El Higuerito, Cedros, Francisco Morazán.

En el ataque resultó herido el esposo de Tania Melissa, quien fue llevado a un centro asistencial de Tegucigalpa.

El segundo hecho ocurrió el mismo sábado en la comunidad de La Montañita, La Iguala, Lempira, cuando María Alejandrina Murillo, de 47 años, perdió la vida al ser asesinada a disparos por un desconocido que llegó a su casa y sin mediar palabra le disparó.

La tercera mujer muerta fue hallada la tarde de ayer en el río El Salado, de la aldea El Tablón, en Gracias, Lempira. El cuerpo, que estaba semidesnudo entre las rocas del afluente, fue llevado en calidad de desconocido hasta la morgue sampedrana, ya que no se le encontró documentación. Hasta ayer se desconocía la identidad.

La Policía dijo que equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) trabajan en los casos para dar con los responsables.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

