Tres mujeres fueron asesinadas durante el fin de semana

San Pedro Sula, Honduras.- La violencia dejó como saldo tres mujeres muertas en el país durante el fin de semana.

Una de las víctimas es Tania Melissa Martínez Cálix, a quien individuos ultimaron a balazos tras irrumpir en su casa la noche del sábado en la aldea El Higuerito, Cedros, Francisco Morazán.

En el ataque resultó herido el esposo de Tania Melissa, quien fue llevado a un centro asistencial de Tegucigalpa.