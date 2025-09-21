Muere mujer en Lempira tras ataque a balazos en su vivienda en Lempira

La Igualda, Lempira.- Una mujer identificada como María Alejandrina Murillo, de 47 años, murió de forma violenta en el caserío La Montañita, aldea El Matazano, municipio de La Iguala, Lempira.

La víctima se encontraba en su vivienda cuando un sujeto desconocido la atacó a balazos. Tras el ataque, sus familiares la trasladaron de emergencia al Hospital Juan Manuel Gálvez, en Gracias, Lempira.

Según fuentes anónimas citadas por Hoy Mismo, el agresor, presuntamente bajo los efectos del alcohol, llegó a la vivienda, desenfundó un arma de fuego y disparó directamente contra la víctima.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, María Alejandrina falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas en el ataque.