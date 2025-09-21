Muere mujer en Lempira tras ataque a balazos en su vivienda en Lempira

La Igualda, Lempira.- Una mujer identificada como María Alejandrina Murillo, de 47 años, murió de forma violenta en el caserío La Montañita, aldea El Matazano, municipio de La Iguala, Lempira.
La víctima se encontraba en su vivienda cuando un sujeto desconocido la atacó a balazos. Tras el ataque, sus familiares la trasladaron de emergencia al Hospital Juan Manuel Gálvez, en Gracias, Lempira.
Según fuentes anónimas citadas por Hoy Mismo, el agresor, presuntamente bajo los efectos del alcohol, llegó a la vivienda, desenfundó un arma de fuego y disparó directamente contra la víctima.
A pesar de los esfuerzos del personal médico, María Alejandrina falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas en el ataque.
Las autoridades policiales investigan el hecho y según los reportes preliminares consideran el hecho como posible enemistad personal relacionada con un conflicto de tierras.
Hasta el momento, los responsables del ataque permanecen con su paradero desconocido, por lo que se mantiene una línea investigativa para su captura.
La Policía Nacional ha reforzado la vigilancia en la zona mientras recopila indicios y testimonios sobre el ataque, en busca de esclarecer las circunstancias del crimen.
Familiares y allegados de la víctima expresaron su consternación y esperan que las autoridades logren dar con los responsables del asesinato.