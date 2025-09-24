Un hombre muerto y dos personas heridas deja accidente en la carretera CA-5

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre perdió la vida la mañana de este miércoles en un accidente de tránsito en la carretera CA-5, a la altura de la posta policial de Selguapa, zona central de Honduras.
La víctima fue identificada como Ricardo Antonio Flores Bulnes, de 54 años de edad aproximadamente, quien presentaba politraumatismo. Otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial.
De acuerdo con la información preliminar, el vehículo Nissan Frontier, color gris y con placa HBZ 5113, conducido por Flores Bulnes, impactó contra un cabezal que transportaba un contenedor color rojo.
Durante el choque, el conductor golpeó su cabeza contra el vidrio, lo que le provocó la muerte inmediata. Su cadáver fue extraído del amasijo de hierro por elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras y entregado a Medicina Legal, que lo trasladó a la morgue capitalina.
Hasta la mañana de este miércoles se desconoce el estado de salud de las personas que acompañaban a Flores Bulnes en el vehículo liviano, ya que fueron trasladadas de emergencia en una ambulancia de la concesionaria de la carretera, Covi-Honduras.
La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) será la encargada de indagar el caso y determinar responsabilidades penales.
Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en Honduras, solo superados por los homicidios. Según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2025, 1,315 personas han perdido la vida en accidentes automovilísticos.