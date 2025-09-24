  1. Inicio
Un hombre muerto y dos personas heridas deja accidente en la carretera CA-5

La persona fallecida fue entregada por el Cuerpo de Bomberos al personal de Medicina Forense, por lo que trasladaron su cuerpo a la morgue de Tegucigalpa

  • 24 de septiembre de 2025 a las 07:47
La víctima mortal quedó atrapada entre el amasijo de hierro, por lo que el Cuerpo de Bomberos tuvo que sacarlo.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre perdió la vida la mañana de este miércoles en un accidente de tránsito en la carretera CA-5, a la altura de la posta policial de Selguapa, zona central de Honduras.

La víctima fue identificada como Ricardo Antonio Flores Bulnes, de 54 años de edad aproximadamente, quien presentaba politraumatismo. Otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial.

Matan a un joven y dejan gravemente herido a otro en Choluteca

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo Nissan Frontier, color gris y con placa HBZ 5113, conducido por Flores Bulnes, impactó contra un cabezal que transportaba un contenedor color rojo.

Durante el choque, el conductor golpeó su cabeza contra el vidrio, lo que le provocó la muerte inmediata. Su cadáver fue extraído del amasijo de hierro por elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras y entregado a Medicina Legal, que lo trasladó a la morgue capitalina.

Hasta la mañana de este miércoles se desconoce el estado de salud de las personas que acompañaban a Flores Bulnes en el vehículo liviano, ya que fueron trasladadas de emergencia en una ambulancia de la concesionaria de la carretera, Covi-Honduras.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) será la encargada de indagar el caso y determinar responsabilidades penales.

Sin vida hallan al empresario Danilo Pineda tras ahogarse

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en Honduras, solo superados por los homicidios. Según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2025, 1,315 personas han perdido la vida en accidentes automovilísticos.

Redacción web
