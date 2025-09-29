  1. Inicio
Tres muertes en diferentes hechos en Olancho; una de las víctimas fue asesinada y carbonizada

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en Honduras, solo superada por los homicidios. Este fin de semana dos personas fallecieron en hechos viales

  • 29 de septiembre de 2025 a las 10:42
Una de las personas falleció tras un accidente entre dos motocicletas en San Esteban, Olancho.

Foto: Cortesía.

Olancho, Honduras.- Tres personas perdieron la vida en distintos hechos registrados durante el fin de semana en este departamento, entre ellas un hombre que fue privado de su libertad, asesinado y posteriormente incinerado por sus victimarios. Las otras dos muertes ocurrieron en accidentes de tránsito.

Choque entre motocicletas

En la aldea Wiscoyol, municipio de San Esteban, un choque frontal entre dos motocicletas dejó como saldo un fallecido y dos heridos.

La víctima fue identificada como Alberto Gertrudis Andrade Fúnez, de 33 años, quien murió en un centro asistencial adonde había sido trasladado junto a los otros dos lesionados.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, ninguno de los motociclistas portaba casco de seguridad, lo que provocó graves lesiones en la cabeza. Andrade no sobrevivió a los fuertes golpes.

Atropellado en Juticalpa

En otro hecho, en el sector de El Encinal, Juticalpa, perdió la vida Fernando Palma, de 25 años, tras ser embestido por un vehículo.

Testigos relataron que Palma se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando fue arrollado.

Víctima de homicidio

Asimismo, en la aldea El Ciruelo fue hallado sin vida Mártir Sauceda, quien había sido reportado como desaparecido días atrás por sus familiares en San Esteban.

De acuerdo con versiones preliminares, Sauceda fue privado de su libertad, asesinado y posteriormente incinerado, hecho que mantiene consternados a sus seres queridos.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer estos tres sucesos que enlutan a diferentes comunidades del departamento de Olancho.

