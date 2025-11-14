Hombre muere ahogado tras ser arrastrado por una corriente en Victoria, Yoro

Yoro, Honduras.-El cadáver de un hombre que fue arrastrado por la corriente en el sector de Santa Ana, Victoria, departamento de Yoro, fue encontrado la mañana de este viernes 14 de noviembre.

Según versiones de lo ocurrido, la víctima intentaba cruzar en su motocicleta, pero fue arrastrado por las fuertes corrientes que dejaron las intensas lluvias en la zona.

La víctima fue identificada Ángel Bonilla, de entre 28 y 30 años de edad.