Hombre muere ahogado tras ser arrastrado por una corriente en Victoria, Yoro

Yoro, Honduras.-El cadáver de un hombre que fue arrastrado por la corriente en el sector de Santa Ana, Victoria, departamento de Yoro, fue encontrado la mañana de este viernes 14 de noviembre.
Según versiones de lo ocurrido, la víctima intentaba cruzar en su motocicleta, pero fue arrastrado por las fuertes corrientes que dejaron las intensas lluvias en la zona.
La víctima fue identificada Ángel Bonilla, de entre 28 y 30 años de edad.
Desde hace varios días, familiares habían reportado su desaparición en las cercanías del río, por lo que se iniciaron las labores de búsqueda cerca de la zona donde fue arrastrado.
Tras la exhaustiva búsqueda, finalmente se logró encontrar su cuerpo sin vida.
Las autoridades ya realizaron el levantamiento correspondiente para poder llevar su cuerpo a la morgue y realizar la autopsia y los protocolos debidos.
La comunidad se encuentra consternada por este trágico hecho, recordando a la víctima como un buen amigo y un vecino muy conocido en su lugar de origen.
“Primo, qué pesar, que en paz descanses. Resignación para sus familiares y amigos, gran persona era”.“Qué pesar lo que pasó, era amigo de mi familia”.“Descanse en paz, Dios bendiga a su familia”, son algunos de los comentarios en redes sociales.