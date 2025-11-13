Video: niña encuentra su alcancía intacta tras voraz incendio en cuartería de La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Aunque casi todo a su alrededor fue reducido a cenizas por le voraz incendio que arrasó una cuartería en el barrio La Isla, en la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, la alcancía de una pequeña niña logró sobrevivir.

Como si se tratara de un milagro, los ahorros de varios meses de la menor quedaron intactos tras el fuego que consumió varios apartamentos la mañana de este jueves 13 de noviembre en ese sector del litoral atlántico de Honduras.

La niña, identificada como Nahomy Laínez, estaba asombrada al encontrar entre las cenizas su alcancía y emocionada, la abrió para comprobar que el dinero estuviera íntegro.