Video: niña encuentra su alcancía intacta tras voraz incendio en cuartería de La Ceiba

En medio de toda la destrucción por el voraz incendio, la alcancía de la menor logró sobrevivir al fuego. Causando asombro y a la vez esperanza entre la familia

  • 13 de noviembre de 2025 a las 16:11

La Ceiba, Honduras.- Aunque casi todo a su alrededor fue reducido a cenizas por le voraz incendio que arrasó una cuartería en el barrio La Isla, en la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, la alcancía de una pequeña niña logró sobrevivir.

Como si se tratara de un milagro, los ahorros de varios meses de la menor quedaron intactos tras el fuego que consumió varios apartamentos la mañana de este jueves 13 de noviembre en ese sector del litoral atlántico de Honduras.

La niña, identificada como Nahomy Laínez, estaba asombrada al encontrar entre las cenizas su alcancía y emocionada, la abrió para comprobar que el dinero estuviera íntegro.

La cámara de EL HERALDO fue testigo del momento en que uno a uno fue sacando billetes de diferentes denominaciones y lo comenzó a contar en una grada, afuera del lugar donde residía con su familia.

El incendio consumió varios apartamentos, ya que las llamas se propagaron con rapidez, destruyendo por completo las viviendas.

De momento, no se han determinado las causas del siniestro, que afortunadamente no dejó víctimas mortales qué lamentar.

