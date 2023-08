Hazel Michell clama justicia y que se capture a su agresor

“Pido justicia porque él anda libre y yo he estado bien mal”, expresó Hazel sentada en una silla de ruedas ya que todavía no se puede valer por sí misma por las heridas que sufrió el 23 de julio en Chamelecón cuando iba en una motocicleta con su amigo Ariel Girón, que también fue atacado por Matute, quien les pasó en varias ocasiones su carro a ambos jóvenes sobre sus cuerpos hasta dejarlos moribundos.

Hazel dijo que está evolucionando bien, “pero todavía no puedo caminar y el jueves me van a quitar los puntos de la pierna para tratar de caminar”.

Detalló que las heridas más graves las tiene en la espalda y en la cabeza. “Los médicos dicen que es un milagro que estuviera viva. Estoy muy agradecida con Dios porque hizo el milagro en mí. En el hospital yo me ponía muy mal, siempre pasaba llorando. Cuando me limpiaban las heridas yo me ponía mal llorando porque me dolía mucho”.

Michell relató que todavía no puede dormir bien porque las heridas de la espalda y la cabeza le duelen bastante al acostarse.