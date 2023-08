“Fabricio me decía ‘maldita perra, te vas a morir’”: Relato de Hazel Michell, agredida por su exnovio en Chamelecón

En seguida, “me fui para donde mi amiga y en el camino lo encontré y me preguntó que ‘para dónde iba’ y yo le dije que iba a estar con ella y me fui”, dijo.

Después la estuvo llamando y hostigándola bastante cuando estaba en la casa de su amiga y ella trató de ignorarlo.

Hazel expresó que con su amiga se fueron para una taquería y “estando allí comenzó de nuevo a hostigarme... entonces yo le dije a Ariel que me fuera a dejar porque Fabricio me decía que me iba a matar”.