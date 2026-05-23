Hallan muerto en un crique a joven que había desaparecido en aldea de Olanchito

Yoro, Honduras.- En estado de descomposición fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven, quien hace tres días (el 20 de mayo) habías sido reportado como desaparecido por su familia.
El hallazgo tuvo lugar en la aldea Mame, perteneciente al municipio de Olanchito, en el departamento de Yoro, zona norte del país, la mañana de este sábado.
La víctima mortal respondía en vida al nombre de Jairo Portillo, de 24 años de edad, originario y con domicilio en el caserío Nuevo Méndez, siempre en el término municipal de Olanchito.
El cadáver de Jairo Portillo fue hallado en el cause de un pequeño crique en el sector de Mame, la mañana de este sábado 23 de mayo, cerca de una finca de palma africana. Sus familiares, al enterarse de lo ocurrido, se movilizaron hacia el lugar, en Mame, para constatar de que en efecto, era el cuerpo de su pariente.
Oficio
La madre de Jairo contó que quien lo "encontró fue un familiar. Él se dedicaba a la agricultura", lamentó en medio de su llanto, al llegar junto a otros parientes al sector de Mame.
La Policía Nacional no confirmó, en la escena de muerte, si este joven murió producto de un ataque de terceros, o falleció ahogado en las aguas del crique.
Su cuerpo fue trasladado a la morgue de la ciudad de La Ceiba, para continuar con el proceso de investigación, y realizar la autopsia médico legal.