Hallan muerto en un crique a joven que había desaparecido en aldea de Olanchito

Yoro, Honduras.- En estado de descomposición fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven, quien hace tres días (el 20 de mayo) habías sido reportado como desaparecido por su familia.

El hallazgo tuvo lugar en la aldea Mame, perteneciente al municipio de Olanchito, en el departamento de Yoro, zona norte del país, la mañana de este sábado.

La víctima mortal respondía en vida al nombre de Jairo Portillo, de 24 años de edad, originario y con domicilio en el caserío Nuevo Méndez, siempre en el término municipal de Olanchito.