Vehículo cae a hondonada en Olanchito y deja dos fallecidas y varios heridos

Yoro, Honduras.- Un aparatoso accidente de tránsito registrado la noche de este martes en la carretera entre Olanchito y Jocón dejó como saldo dos personas muertas y varios heridos, luego que el vehículo en el que se transportaban se precipitara a una hondonada. El hecho ocurrió a la altura de la comunidad de Agua Fría, en el departamento de Yoro, donde el automotor presuntamente perdió el control, dio varias vueltas y terminó fuera de la carretera. De manera preliminar, una de las víctimas mortales fue identificada como Lesly Hernández, de 18 años de edad.

Las autoridades también confirmaron la muerte de una bebé de pocos meses de nacida, aunque hasta el momento no se ha revelado su identidad. Los cuerpos de ambas víctimas fueron trasladados a la morgue por agentes policiales que llegaron a la escena para apoyar las labores de rescate y atención de los afectados. Al menos siete personas heridas fueron llevadas de emergencia al Hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito para recibir atención médica. Entre los lesionados identificados hasta ahora se encuentran Roger Barahona, Deysi López y Vilma Antúnez, quienes permanecen bajo evaluación médica.