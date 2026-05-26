Hallan cadáver en Cerrito de la Felicidad de la colonia Kennedy

Tegucigalpa, Honduras.- La tranquilidad de la colonia Kennedy, en la capital hondureña, se vio interrumpida la mañana de este martes 26 de mayo tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en una zona verde del sector. El cadáver fue encontrado específicamente en la tercera entrada de la colonia, en un punto conocido popularmente por los vecinos como Cerrito de la Felicidad. Fueron habitantes del sector quienes, al iniciar sus actividades desde tempranas horas, se percataron de la presencia del cuerpo y alertaron inmediatamente a las autoridades policiales.

La escena causó preocupación entre residentes y transeúntes, debido a que el hombre estaba tendido entre la maleza del área verde. De acuerdo con la información preliminar, la víctima no portaba documentos de identificación, por lo que hasta el momento las autoridades no han logrado establecer oficialmente su identidad.

Hallazgo

Algunos habitantes del sector decidieron cubrir el cuerpo con una sábana blanca mientras esperaban la llegada de los equipos de investigación y Medicina Forense. Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar el área y evitar que la escena fuera alterada por curiosos o personas que comenzaban a concentrarse en el sitio.