Guardia de seguridad se durmió al volante y se accidentó en Siguatepeque, Comayagua

Siguatepeque, Honduras.— Un guardia de seguridad resultó con múltiples lesiones la mañana de este domingo 4 de enero tras sufrir un accidente mientras se desplazaba en su motocicleta en el municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 7, en la comunidad de El Rincón. De acuerdo con versiones preliminares, la víctima regresaba de su jornada laboral cuando se accidentó.

Los primeros reportes indican que el hombre se encontraba desvelado tras una larga jornada de trabajo y presuntamente se habría quedado dormido mientras conducía, lo que provocó el accidente.