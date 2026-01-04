Guardia de seguridad se durmió al volante y se accidentó en Siguatepeque, Comayagua

Siguatepeque, Honduras.— Un guardia de seguridad resultó con múltiples lesiones la mañana de este domingo 4 de enero tras sufrir un accidente mientras se desplazaba en su motocicleta en el municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 7, en la comunidad de El Rincón. De acuerdo con versiones preliminares, la víctima regresaba de su jornada laboral cuando se accidentó.
Los primeros reportes indican que el hombre se encontraba desvelado tras una larga jornada de trabajo y presuntamente se habría quedado dormido mientras conducía, lo que provocó el accidente.
La motocicleta impactó contra la parte trasera de un vehículo que se encontraba estacionado a la orilla de la carretera.
Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió múltiples fracturas, entre ellas en el fémur, peroné, tibia y el miembro inferior derecho.
Elementos del Sistema Nacional de Emergencias 911 y del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar para brindarle los primeros auxilios.
Posteriormente, el herido fue trasladado al Hospital Santa Teresa, en Comayagua, donde permanece bajo atención médica.
Familiares del afectado han solicitado apoyo económico para cubrir los gastos de las intervenciones médicas necesarias. Las personas interesadas en ayudar pueden comunicarse al 9719-8826.